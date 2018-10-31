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15-летнюю школьницу из Брестского района, которая просила ее не искать, вернули домой

01.11.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Спустя неделю в Бресте нашли 15-летнюю девочку из Брестского района Татьяну Козлову.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60246.php

15-летнюю школьницу из Брестского района, которая просила ее не искать, вернули домой

«Благодарим всех за информационную поддержку. Благодаря распространению ориентировки ее узнали прохожие и отправили домой», — сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».

Напомним, девушка ушла из дома в деревне Чернавчицы Брестского района 26 октября. Ранее она уже неоднократно уходила из дома.

30 октября на странице девушки в соцсети появился пост, в котором сообщалось, что она не пропала:

«Я не знаю, что за цирк устроили мои близкие. У меня действительно трудная ситуация», — говорилось в сообщении.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60246.php

15-летнюю школьницу из Брестского района, которая просила ее не искать, вернули домой

Девушку разыскивала милиция и ПСО «Ангел».

 
Теги: Брест
 
 
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Спустя неделю в Бресте нашли 15-летнюю девочку из Брестского района Татьяну Козлову. «Благодарим всех за информационную поддержку. Благодаря распространению...
 
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