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15-летнюю школьницу из Брестского района, которая просила ее не искать, вернули домой
01.11.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Спустя неделю в Бресте нашли 15-летнюю девочку из Брестского района
«Благодарим всех за информационную поддержку. Благодаря распространению ориентировки ее узнали прохожие и отправили домой», — сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».
Напомним, девушка ушла из дома в деревне Чернавчицы Брестского района
30 октября на
«Я не знаю, что за цирк устроили мои близкие. У меня действительно трудная ситуация», — говорилось в сообщении.
Девушку разыскивала милиция и ПСО «Ангел».
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Спустя неделю в Бресте нашли 15-летнюю девочку из Брестского района Татьяну Козлову. «Благодарим всех за информационную поддержку. Благодаря распространению...
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