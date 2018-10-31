15-летнюю школьницу из Брестского района, которая просила ее не искать, вернули домой

Спустя неделю в Бресте нашли 15-летнюю девочку из Брестского района Татьяну Козлову .



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«Благодарим всех за информационную поддержку. Благодаря распространению ориентировки ее узнали прохожие и отправили домой», — сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».

Напомним, девушка ушла из дома в деревне Чернавчицы Брестского района 26 октября . Ранее она уже неоднократно уходила из дома.

30 октября на странице девушки в соцсети появился пост, в котором сообщалось, что она не пропала:

«Я не знаю, что за цирк устроили мои близкие. У меня действительно трудная ситуация», — говорилось в сообщении.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60246.php

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Девушку разыскивала милиция и ПСО «Ангел».