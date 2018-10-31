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В краеведческом представили рисунки Владимира Губенко о Бресте 30-50-х годов

01.11.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В краеведческом музее прошла девятая встреча участников музейного проекта «18 квартал». Любители истории города встретились со старожилом и художником-документалистом Владимиром Губенко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60244.php

В краеведческом представили рисунки Владимира Губенко о Бресте 30-50-х годов

Об истории появления рисунков, на которых сохранилась история Бреста 30–50-х годов, рассказала руководитель проекта 18 квартал» Нина Кириллова. Напомним, название проекту дала нумерация кварталов ещё в дореволюционном Брест-Литовске: именно в восемнадцатом квартале находилось здание, которое стало краеведческим музеем. «Первые рисунки появились в 1990-е годы. Владимир Губенко рисовал их для себя и других. Бумага и карандаш сохранили живые воспоминания автора и его друзей, появились яркие и сочные образы», — рассказала Кириллова. По её словам, несколько лет назад музей организовал передвижную выставку, которая с успехом действует.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60244.php

В краеведческом представили рисунки Владимира Губенко о Бресте 30-50-х годов


На втором этаже музея, где проходила встреча, вдоль стен стояли стенды с рисунками, объединёнными темой «Улицы моего детства» — это Горького, Менжинского и Баррикадная в Бресте. На экране скользили слайды с рисунками, Губенко сопровождал показ своим рассказом: «Эти три улицы в 20-е годы были глубокой окраиной Бреста. Город заканчивался у современного железнодорожного колледжа. Его можно было обойти за двадцать минут». Булыжные мостовые, аккуратные кирпичные дома, магазины, выложенные плиткой тротуары — это о довоенной эпохе. Разрушения и вместо магазина ДЗОТ — это уже о 1944 годе. Картины послевоенного восстановления…


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60244.php

В краеведческом представили рисунки Владимира Губенко о Бресте 30-50-х годов

В апреле Владимиру Николаевичу исполнилось 86 лет. В его творческом багаже около 300 рисунков. Интересуют все, хотя картины времён оккупации могут испугать натурализмом. Но это жестокая правда нашей истории, которую надо знать. Особенность рисунков — точка, с которой зритель видит происходящее. Это некоторая отстранённость от поверхности земли, как бы с высоты птичьего полёта, что заставляет задуматься.

Добавим, что его ученики выпустили буклет «История Бреста в графических работах Владимира Губенко», а в Интернете можно найти несколько слайд-шоу с его рисунками.

 
Теги: Брест
 
 
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В краеведческом музее прошла девятая встреча участников музейного проекта «18 квартал». Любители истории города встретились со старожилом и...
 
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