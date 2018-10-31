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В краеведческом представили рисунки Владимира Губенко о Бресте 30-50-х годов
01.11.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
В краеведческом музее прошла девятая встреча участников музейного проекта «18 квартал». Любители истории города встретились со старожилом и художником-документалистом Владимиром Губенко.
Об истории появления рисунков, на которых сохранилась история Бреста 30–50-х годов, рассказала руководитель проекта 18 квартал» Нина Кириллова. Напомним, название проекту дала нумерация кварталов ещё в дореволюционном Брест-Литовске: именно в восемнадцатом квартале находилось здание, которое стало краеведческим музеем. «Первые рисунки появились в 1990-е годы. Владимир Губенко рисовал их для себя и других. Бумага и карандаш сохранили живые воспоминания автора и его друзей, появились яркие и сочные образы», — рассказала Кириллова. По её словам, несколько лет назад музей организовал передвижную выставку, которая с успехом действует.
Добавим, что его ученики выпустили буклет «История Бреста в графических работах Владимира Губенко», а в Интернете можно найти несколько слайд-шоу с его рисунками.
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В краеведческом музее прошла девятая встреча участников музейного проекта «18 квартал». Любители истории города встретились со старожилом и...
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