Можно ли Брест назвать экологически благополучным

Город считается экологически благополучным, если на жителя приходится пятьдесят деревьев. А может ли Брест похвастаться таким показателем?



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Старший инспектор отдела архитектуры и градостроительства горисполкома Ольга Борисенко говорит, что в городе деревьев достаточно: «Мы регулярно проводим акции по посадке лип, дубов и клёнов, мониторинги по изучению деревьев «со стажем», что позволяет нам быстро удалять насаждения в аварийном состоянии. Инспектируют специалисты нашего отдела, службы ЖКХ и экологи».

Зеленый парк

В 2016 году появился парк 1000-летия Бреста, который с тех пор интенсивно благоустраивается. Первыми внесли лепту в его озеленение активисты БРСМ , посадив здесь саженцы клёнов и каштанов. Полтора месяца назад в парковой зоне церковнослужители заложили кедровую аллею в память об Афанасии Брестском, а на прошлой неделе, перед столетием комсомола, высадили аллею клёнов и красных дубов от улицы Екельчика до Свято-Христо-Рождественской церкви.



«Это точно уже стало традицией, когда организации или коллективы планируют посадку деревьев, приурочив эту акцию к какому-нибудь празднику или событию. В планах у нас очередная посадка: 2 ноября в парке появится ещё одна аллея с красными клёнами, удивительно красивыми катальпами и декоративными яблонями, на которых даже зимой можно увидеть маленькие плоды. В акции, которая пройдёт в начале последнего осеннего месяца, будут участвовать представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды», — рассказывает Борисенко.



От липы до хвои



Брест считается городом лип, клёнов и каштанов, а через несколько лет в новом парке можно будет прогуляться под тенью кедров. У нас почти нет быстрорастущих тополей, которых массово высаживали после войны, чтобы быстрее создать зелёный занавес в местах застройки микрорайонов. Сегодня тополиную аллею во всей её красе можно увидеть разве что на набережной.



Раньше эти деревья высаживали, чтобы озеленить город, и о последствиях не задумывались. Теперь, когда тополиный пух приносит столько неудобств аллергикам, это неприхотливое дерево не пользуется такой популярностью. Хотели обрезать тополя на набережной, но пока отложили. В основном стараемся облагородить Брест липами, клёнами, каштанами, для высадки которых выбираем широкие аллеи, чтобы их плоды не смогли навредить автомобилям. Учитывая, что новые микрорайоны города строят на привозных песках, мы решили посадить там больше деревьев хвойных пород. Можно сказать, нынешняя политика в плане озеленения сводится к выбору хвойных деревьев.



Многие считают, что вырастить дерево очень просто. А как на самом деле? По словам Ольги Борисенко, после высадки саженцев сотрудники «Коммунальника» тщательно следят за их ростом — два раза в неделю поливают, рыхлят почву. «Если за молодняком не ухаживать, не будет никакого результата. Вообще, выращивание деревьев — длительный и трудоёмкий процесс. В этом году весна была тёплой, дождей почти не было, и, если бы не поливали, деревце могло погибнуть. Первая половина осени также выдалась солнечной, бригады «Коммунальника» регулярно орошали землю».



Вклад в будущее



«Каждый может сделать вклад в зелёное будущее планеты. Что бы вы посоветовали нашим горожанам, с чего начать?» — спросила я у моей собеседницы. «Главное — желание. Каждый житель возле своего дома может посадить дерево или кустарник. Но выбор места нужно согласовать с ЖРЭУ, чтобы исключить наличие рядом тепловых и канализационных сетей: корни будут повреждать коммуникации. Желательно посадить дерево подальше от окон, чтобы потом крона не мешала попадать свету в квартиру».



Срубить или выкорчевать дерево без разрешения нельзя. Для этого нужно получить специальный документ — это может быть разрешение горисполкома либо акт на инвазивы.



В момент написания статьи в Бресте началась плановая посадка деревьев с жилого сектора на улице Пронягина. За несколько дней сотрудники «Коммунальника» планируют высадить здесь сто саженцев клёнов, лип и рябин.

