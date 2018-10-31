Как не попасть под суд за репост? Эксперты - о сроках и штрафах за соцсети

На прошлой неделе житель Могилева стал фигурантом уголовного дела из-за репоста во «Вконтакте». Незадолго до этого на гродненского музыканта составили протокол за репост экстремистских материалов. Иногда фигуранты таких дел не понимают, что за преступление они совершили. 42.TUT.BY опросил экспертов и составил инструкцию о том, как вести себя в соцсетях, чтобы не нажить проблемы с законом.

Будьте очень осторожны с порнографией Иногда поводом для уголовного дела становится порнография на страницах в соцсетях. К примеру, так было с жительницей Гродно, которая случайно сохранила в один из альбомов «ВКонтакте» порнографическую картинку. По ее словам, в момент сохранения она не понимала, что картинка неприличная. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 690 рублей. — Кажется, взрослый человек в большинстве случаев сможет определить порнографический характер картинки, — считает Алексей Козлюк, правозащитник, исследователь Лаборатории цифровых свобод правозащитной организации Human Constanta. — Но для уверенности можно изучить инструкцию Минкультуры: Порнография — вульгарно-натуралистическая, омерзительно-циничная, непристойная фиксация половых сношений, самоцельная, умышленная демонстрация большей частью обнаженных гениталий, антиэстетичных сцен полового акта, сексуальных извращений, зарисовок с натуры, которые не соответствуют нравственным критериям, оскорбляют честь и достоинство личности, ставя ее на уровень проявлений животных инстинктов. Также в законе предусмотрено наказание за хранение порнографических материалов с целью распространения. — Важно понимать, что уголовная ответственность наступает именно за хранение с целью распространения, — замечает Дмитрий Черных, координатор юридических программ Белорусского Хельсинкского комитета. — То есть, если у тебя на компьютере находятся порнографические материалы, которые ты никому не собираешься показывать, это не образует состав преступления. Для того чтобы привлечь к уголовной ответственности человека по этой статье следствие обязано установить, какие были у него мотивы для хранения таких материалов. То есть если на допросе человек говорит, что порнографические материалы он хранит только для себя, и нет никаких доказательств обратному, то привлекать человека по данной статье нельзя.

Никаких призывов к свержению власти За репост в социальной сети могут привлечь к ответственности и по «экстремистской» статье 17.11 КоАП — «Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность». — Запрещены материалы о терроризме, свержении государственной власти, о создании незаконных вооруженных формирований и другие, — объясняет юридическая фирма COBALT Belarus. — Публичные призывы к планированию, организации, подготовке и совершению указанных действий могут повлечь ответственность по указанной статье. В Беларуси есть список материалов, которые точно считаются экстремистскими — его можно изучить на сайте Мининформа . К примеру, недавно в него добавили речовку «Хто не скача, той [русский]». Теперь любой пост или репост с ней — это нарушение закона. — Если информационная продукция входит в этот список, то она автоматически признается экстремистской, а человек, который ее распространяет, хранит или перевозит, привлекается к административной ответственности, — поясняет эксперт COBALT Belarus. — Если ее в списке нет, но у правоохранителей есть подозрение, что она экстремистская, она изымается, составляется протокол по ст. 17.11 КоАП, а дело направляется в суд. Суд назначает экспертизу, отправляет материалы в экспертную комиссию, которая выносит свое заключение. Если оно отрицательное — суд прекращает дело, а информационная продукция возвращается владельцу. Если комиссия находит признаки экстремизма, суд привлекает человека к ответственности, а информационная продукция, признанная экстремистской, уничтожается, сведения о ней заносятся в Республиканский список экстремистских материалов.

Не оскорбляйте представителей власти В интернете лучше вообще никого не оскорблять, резкая фраза даже в вайбер-чате может дойти до суда . Однако в белорусских законах установлена уголовная ответственность за оскорбление или клевету в отношении президента, либо другого представителя власти, судьи, народного заседателя. — Представители власти — это, прежде всего, представители законодательной власти (депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь) и депутаты местных Советов депутатов, также к представителям власти можно отнести генерального прокурора Республики Беларусь, главу Администрации президента Республики Беларусь и другие, — объясняют адвокат адвокатского бюро «РЕВЕРА» Юлия Ошмян и помощник адвоката Сергей Петровский. Важно отметить, что оскорбление представителю власти либо судье, народному заседанию может нанести тот репост, который содержит оскорбительную информацию в отношении профессиональной деятельности оскорбленного. Иными словами, оскорбление депутата в очереди магазина в связи с тем, что гражданину что-то не понравилось в поведении депутата, не будет караться уголовным законом, а лишь будет рассматриваться в качестве административного правонарушения. То же самое справедливо и в отношении репостов.

Избегайте резких высказываний о расе и религии Белорусские законы предусматривают ответственность за разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни — в том числе через репосты в соцсетях. Максимальное наказание за такие действия — лишение свободы на срок до пяти лет. — Под действие данной статьи могут попасть высказывания, которые имеют целью возбуждение вражды или розни, или, например, высказывания, которые формируют у людей чувство недовольства, озлобленности по отношению к какой-либо расовой, национальной, религиозной или иной группе, — рассказывает Дмитрий Черных из Белорусского Хельсинкского комитета. — Все перечисленные категории очень оценочные, поэтому и дела по данной статье достаточно сложно доказуемые. В таких делах множество нюансов — ведь то, что оскорбляет одних, может казаться другим абсолютно нормальным. Прямой призыв причинять вред определенной группе людей точно будет истолкован как разжигание розни, считает Александр Сушко, руководитель проекта в Group-IB по предотвращению и расследованию киберпреступлений, который 15 лет проработал следователем. Шутка или завуалированное высказывание тоже могут быть восприняты как «разжигание». Важную роль в этих случаях играет экспертиза с участием специалистов по лингвистике и психологии. — Чтобы избежать преследования по данной статье мы рекомендуем воздерживаться от любых комментариев, которые могут унижать национальную честь и достоинство, показывать представителей какой-либо группы в негативном свете, — говорит Дмитрий Черных. — Это имеет важное значение, чтобы не допустить распространения ненависти в обществе, и как следствие — совершение в отношении представителей национальных, религиозных или других меньшинств преступлений по мотивам ненависти. Известным фигурантом дела о «разжигании» был Эдуард Пальчис который за политическую критику в блоге получил срок без направления в учреждение открытого типа. Еще один пример — Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин, которые публиковали политические статьи в пророссийских изданиях и были приговорены к пяти годам лишения свободы с отсрочкой на три года. — В таких делах важен контекст. Во-первых, важно, могли ли высказывания привести к ущемлению прав или физическому насилию в отношении отдельной группы людей. Здесь важна ситуация в стране, наличие экстремистских групп, которые могут положительно отреагировать на призывы, — рассуждает Дмитрий Черных. — В делах Пальчиса и авторов «Регнума» ничего подобного не было, и реальная общественная опасность криминализованных высказываний стремилась к нулю. Формулировки приговоров вызывают удивление у правозащитников. Напомню, Эдуард Пальчис, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин на этапе следствия признавались политическими заключенными.

Не важно, кто автор поста, за репост отвечаете вы Если вы репостнули запись — это значит, что вы ее распространили. С точки зрения закона, авторство, к примеру, порнографической картинки не имеет значения. Даже если не вы ее рисовали, отвечать перед законом придется вам. Кстати, дело могут возбудить не только после репоста, но и после добавления в видеозаписи, «сохраненные фотографии», а также лайка или комментария, например, к порнографическом ролику. Это зависит от принципов работы конкретной соцсети. Если ваш лайк увеличивает охват записи — значит, вы ее распространяете. — Тем не менее, на наш взгляд, судам следует аккуратно подходить к ситуациям, когда обвинение строится лишь на том, что человек сделал репост, — считает Дмитрий Черных из Белорусского Хельсинкского комитета. — Прежде чем привлечь человека к уголовной ответственности, важно установить, был ли у него умысел на совершение именно тех действий, за которые его хотят привлечь к ответственности. Бывают разные ситуации, возможно человек лайкнул какой-нибудь экстремистский пост, не до конца прочитав его содержание. Формально в его действиях может быть состав преступления, но хотел ли он совершить опубликовать экстремистский материал, желал ли он наступления тех или иных последствий? Это большой вопрос.

Если у вас мало друзей — это не значит, что вами не заинтересуются Количество друзей в делах по репостам не имеет ключевого значения. Если какая-то запись стала публично доступной — это значит, что вы ее распространили. Даже пересылка в чат или личное сообщение может считаться распространением. — Если говорить об общественной опасности, то, конечно же, к ответственности следует привлекать тех, кто реально может подвигнуть других людей на насильственные действия, — считает Алексей Козлюк из Human Constanta. — В то же время, я допускаю, что для отдельного следователя проще найти криминальный контент и завести дело, не разбираясь с мотивами и общественной опасностью. Именно так происходит с уголовной статьей за распространение порнографии. Значительное количество дел по этой статье не просто малозначительные, но иногда курьезные. К примеру, в августе 2015 года выпускница одного из гомельских вузов посмотре­ла порноролик в Сети и добавила к себе на страницу с комментарием: «Фу, какая гадость». Было возбуждено уголовное дела по «порнографической» статье. Девушка попала под амни­стию в связи с проживанием в зо­не радиоактивного загрязнения.

Проверьте свои старые публикации Даже посты десятилетней давности могут стать поводом для разбирательства. Если запись доступна на вашей странице прямо сейчас — дело могут возбудить. — Совершение репоста либо добавление материалов, содержащих запрещенную информацию к себе, например, в видеозаписи, сохранение на своей странице в социальных сетях, рассматривается законодательством как длящееся правонарушение, — рассуждают адвокаты «РЕВЕРА». — Лицо может быть привлечено к административной ответственности в течение 2 месяцев со дня обнаружения правонарушения, вне зависимости от давности размещения записи. Иными словами, не важно, когда вы сделали репост либо добавили себе на страницу противозаконную информацию. Ключевым является момент, когда такое правонарушение было обнаружено. Если сомнительной информации на ваших страницах очень много, шансы стать фигурантом уголовного дела выше. — Обычно компетентные органы рассматривают имеющиеся факты в совокупности. Один пост о вашем негативном отношении к представителям расы определенного цвета вряд ли повлечет за собой уголовную ответственность, — говорит представитель COBALT Belarus. — Однако, продолжительная целенаправленная деятельность, призывающая к различного рода агрессивным действиям против какой-то национальности, социальной или религиозной группы, в том числе, систематические посты в соцсетях и (или) администрирование тематической группы/блога в сети Интернет может быть квалифицировано как преступление. При необходимости праохранительные органы могут найти даже анонимного пользователя, а к делу могут приобщить даже удаленные записи. — Многие считают, что удаление записи на своей странице в социальной сети либо удаление своего аккаунта исключает ответственность по так называемым «экстремистским» статьям, — замечают адвокаты «РЕВЕРА». — Однако, как показывает практика правоохранительных органов России, эти меры далеко не всегда работают: данные об активности пользователя сохраняются, и при необходимости даже копия удаленной страницы может подниматься и быть использована как доказательство. Хотя некоторые дела по репостам в соцсетях могут казаться удивительными, это реальность. — Такая практика в определенном объеме нужна, чтобы люди понимали, что интернет — это общественное место, — считает бывший следователь Александр Сушко. — Да, это может быть страшно для тех, кого привлекают к ответственности. Но, возможно, другой человек вспомнит, что был такой случай, и не станет делать ту или иную публикацию.