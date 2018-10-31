Названы 100 лучших неголливудских фильмов

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Возглавила рейтинг лента «Семь самураев» Акиры Куросавы.

Издание BBC Culture составило список 100 лучших фильмов всех времен, снятых не в Голливуде. В создании рейтинга участвовали критики из 43 стран мира.

Список формировался по сложной системе баллов, пишет РБК . Лучшим фильмом стали «Семь самураев» Акиры Куросавы. Далее следуют «Похитители велосипедов» Витторио Де Сики и «Токийская история» Ясудзиро Одзу. В пятерку вошли «Расемон» того же Куросавы и «Правила игры» Жана Ренуара.

Первая десятка включает «Персону» Ингмара Бергмана, «Восемь с половиной» Федерико Феллини, «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо и «Любовное настроение» Вонга Кар-Вая. «Сладкая жизнь» Феллини замыкает первую десятку.

Российские режиссеры и их ленты также представлены в списке. Андрей Тарковский и его «Зеркало» и «Андрей Рублев» оказались на 20-м и 40-м местах соответственно, на 49-е попал «Сталкер», а на 57-е — «Солярис». Лента «Иди и смотри» Элема Климова расположилась на 59-м месте рейтинга, «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна — на 24-м, а «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова — на 73-м.

Среди картин, вышедших в последнее десятилетие, критики отметили «Развод Надера и Симин» Асгара Фархади и «Любовь» Михаэля Ханеке.