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Названы 100 лучших неголливудских фильмов
01.11.2018 13:20 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ru
Возглавила рейтинг лента «Семь самураев» Акиры Куросавы.
Издание BBC Culture составило список 100 лучших фильмов всех времен, снятых не в Голливуде. В создании рейтинга участвовали критики из 43 стран мира.
Список формировался по сложной системе баллов, пишет
Первая десятка включает «Персону» Ингмара Бергмана, «Восемь с половиной» Федерико Феллини, «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо и «Любовное настроение» Вонга Кар-Вая. «Сладкая жизнь» Феллини замыкает первую десятку.
Российские режиссеры и их ленты также представлены в списке. Андрей Тарковский и его «Зеркало» и «Андрей Рублев» оказались на 20-м и 40-м местах соответственно, на 49-е попал «Сталкер», а на 57-е — «Солярис». Лента «Иди и смотри» Элема Климова расположилась на 59-м месте рейтинга, «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна — на 24-м, а «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова — на 73-м.
Среди картин, вышедших в последнее десятилетие, критики отметили «Развод Надера и Симин» Асгара Фархади и «Любовь» Михаэля Ханеке.
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Возглавила рейтинг лента «Семь самураев» Акиры Куросавы.
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