Чтобы послушать музыку, минчанин украл магнитофон

В милицию обратилась 80-летняя жительница Центрального района Минска. Женщина пояснила, что 29 октября около 11 часов неизвестный мужчина проник к ней в квартиру и похитил принадлежащий ей магнитофон.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 64-летний житель столицы. Сотрудникам милиции мужчина пояснил, что взял магнитофон для того, чтобы послушать музыку, и добавил, что собирался вернуть вещь, поскольку устройство оказалось нерабочим, сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена СВИРИДОВА.