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Чтобы послушать музыку, минчанин украл магнитофон

01.11.2018 13:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Чтобы послушать музыку, минчанин украл магнитофон
Фото из открытых источников

В милицию обратилась  80-летняя жительница Центрального района Минска. Женщина пояснила, что 29 октября около 11 часов неизвестный мужчина проник к ней в квартиру и похитил принадлежащий ей магнитофон.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 64-летний житель столицы. Сотрудникам милиции мужчина пояснил, что взял магнитофон для того, чтобы послушать музыку, и добавил, что собирался вернуть вещь, поскольку устройство оказалось нерабочим, сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена СВИРИДОВА

Задержанному грозит наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок от двух до шести лет. 

Чтобы послушать музыку, минчанин украл магнитофон
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Теги: Минск
 
 
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В отношении задержанного минчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 («Грабеж») УК Республики Беларусь.
 
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