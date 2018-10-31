Жительница Витебска пыталась сбыть фальшивые юани, привезенные из туристической поездки

Неработающая жительница Витебска пыталась сдать в банк поддельную купюру номиналом в 20 юаней. Ее она привезла из туристической поездки в Китай, пишет УВД Витебского облисполкома.



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Женщина предъявила кассиру одного из витебских банков для обмена фальшивую денежную купюру номиналом 20 юаней Народного банка Китая. Как установили эксперты, подделка была изготовлена способом капельно-струйной печати.

— Выяснилось, что фальшивку женщина привезла из туристической поездки в Поднебесную. Из Китая витебчанка вернулась с суммой в 1300 юаней. И одна из купюр оказалась подделкой, — говорится в сообщении.

В УВД отмечают, что фальшивые платежные средства КНР крайне редко встречаются в Витебской области. Подобный факт всего второй по счету за последние пару лет.

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