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Жительница Витебска пыталась сбыть фальшивые юани, привезенные из туристической поездки

01.11.2018 13:29 — Разное | Tut.by  
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Неработающая жительница Витебска пыталась сдать в банк поддельную купюру номиналом в 20 юаней. Ее она привезла из туристической поездки в Китай, пишет УВД Витебского облисполкома.


Фото с сайта pixabay.com

Женщина предъявила кассиру одного из витебских банков для обмена фальшивую денежную купюру номиналом 20 юаней Народного банка Китая. Как установили эксперты, подделка была изготовлена способом капельно-струйной печати.

— Выяснилось, что фальшивку женщина привезла из туристической поездки в Поднебесную. Из Китая витебчанка вернулась с суммой в 1300 юаней. И одна из купюр оказалась подделкой, — говорится в сообщении.

В УВД отмечают, что фальшивые платежные средства КНР крайне редко встречаются в Витебской области. Подобный факт всего второй по счету за последние пару лет.

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Теги: Витебск
 
 
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Неработающая жительница Витебска пыталась сдать в банк поддельную купюру номиналом в 20 юаней. Ее она привезла из туристической поездки в Китай, пишет УВД...
 
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