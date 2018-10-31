Движение транспорта по МКАД в районе Лошицы полностью откроют 3 ноября

Как сообщил директор ГП «Гордорстрой» Александр ЯРОШИК, движение по внутреннему кольцу на МКАД в районе пересечения с Игуменским трактом откроется 3 ноября около 12.30. Сейчас на проезжей части осталось лишь нанести разметку.

Однако движение под путепроводом пока будет ограничено. Там приступили к укладке асфальтового покрытия. Ожидается, что проезд в сторону улицы Бабушкина и в обратном направлении к Игуменскому тракту откроют к 6 ноября. Кроме того, идет восстановление пешеходных дорожек и газона вдоль них.

Напомним, как ранее сообщал «АиФ», 1 августа 2018 года в районе пересечения Игуменского тракта с минской кольцевой автодорогой произошло проседание асфальтового покрытия в третьей полосе движения внутреннего кольца из-за лопнувшей балки.

Изначально движение было перекрыто лишь по внутреннему кольцу МКАД, планировалось отремонтировать только сам аварийный участок внутреннего кольца – 14 балок. Однако позже стало понятно, что необходимо заменить все 28 балок пролетного строения и с 11 августа была закрыта для проезда и внешняя сторона. 20 октября было открыто движение машин по внешней стороне МКАД.

Путепровод был принят в эксплуатацию в 1985 году. В последний раз он реконструировался 17 лет назад.