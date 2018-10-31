"Бабушки крестятся, а китайцы просят фото". Кем минчане были на Хеллоуин

Каждый год 31 октября Минск становится чуточку загадочней. Магазины предлагают «страшно выгодные скидки», в окнах кафе появляются тыквы, а по центральным улицам разгуливает молодежь в костюмах из фильмов ужасов. AFISHA.TUT.BY прогулялась по столице и узнала, кто эти персонажи в реальной жизни, сколько они потратили на наряд и зачем им это надо.

Антон Козлов, 27 лет, кассир и повар



«Образы у меня в голове разные. Мне нравится фильм „Сайлент Хилл“. Что-то взял оттуда, остальное додумал сам. Не хотелось чего-то классического, хотелось более экстравагантного», — признается Антон

Антон работает кассиром и поваром в крупной розничной сети. Молодой человек говорит, что для него Хеллоуин — это праздник, когда можно немного «побеситься».

— В 2014 году подруги уговорили меня попробовать. Первый образ был совсем «легенький»: черный брючный костюм и разрисованное лицо. Реакция была разной, а меня больше всего волновало, пустят ли в метро, но проблем не возникло.

Костюм, по признанию Антона, обошелся ему недешево — около 200 рублей.

— Деньги ушли на ткань, на пошив, на нож и маску. Самое дорогое — это маска. А сердце мне сделал знакомый уличный артист.





Больше всего в этом празднике Антону нравится реакция окружающих.

— Я живу в Шабанах. Сегодня, когда выезжал, в автобусе мужчина крутил пальцем у виска. Мол, что, дурачок? Некоторые говорят, что мы занимаемся ерундой и что Хеллоуин — «не наш» праздник. Но это лично мне прибавляет эмоций, впечатлений, не вижу ничего плохого. На работе, например, относятся с пониманием. Я просил выходной в этот день за месяц. Коллеги говорят: «Ты еще молодой». Но я не уверен, что в 35 или 40 лет не буду этим заниматься.

Аркадий, 18 лет, уходит в армию





Очень скоро минчанин Аркадий уйдет в армию. Но до этого он успевает отметить Хеллоуин и поучаствовать в Comic-Con. Его костюм сегодня — чумной доктор, который парень создавал исходя из общепринятого понятия об этом персонаже.

— Закрытая одежда, маска с носом, которая использовалась как противогаз. Также чеснок (его жевали для профилактики). Ну и так в образе по мелочи — всякие пузырьки. Конечно, правильней было бы ходить с тростью — потому что осматривать зараженных руками нельзя. Но, увы, без трости: слишком много на себе всего, за всем не уследить.

Костюм обошелся юноше в 20 рублей. Все, что ему пришлось купить, — это маска и бинты. Остальное он одолжил или нашел у себя.

— Мне нравится атмосфера праздника. Нравится, что можно выйти и повеселиться, погулять. Как реагирует мама? Нормально, она не против.

Ксения, Полина, Марьяна, Дина (девушкам 23−25 лет)



Среди девушек есть и специалист по работе с клиентами, и тренер-преподаватель, берейтор. Костюм Марьяны (ведьмы с тростью) обошелся где-то в 40 рублей. Дина (справа) вообще почти не потратилась: корсет покупала давно в секонд-хенде за 10 рублей. Юбка самодельная, пальто от мамы

Девушки познакомились в прошлом году на этот же праздник. Они хором называют Хеллоуин веселым карнавалом, который помогает развивать фантазию. И признаются, что жалеют, что Коляды в Минске празднуют не с таким размахом.

Они не только соглашаются на фото, но и сами могут подойти к прохожим — нравится наблюдать за реакцией людей.



23-летняя Ксения в образе страшного зайца

— Но к людям постарше не лезем. Обычно все позитивные, но наблюдали и такую реакцию: бабушки начинали креститься. Это нормально, мы на это не реагируем. А вот китайцы обожают фотографироваться, — говорит Ксения.

Девушка делала костюм зайца три дня. Финансовые вложения — 15 рублей.

— Деньги ушли на клей и мешковину. Маска сделана из газеты, это бесплатно.

Ее подруга, Полина, на костюм смерти потратила немного больше: около 50 рублей.



25-летняя Полина в образе смерти. А еще у девушки в Хеллоуин день рождения

— Но я делаю костюм уже не первый год. Сначала была только маска, потом приделала рога. Все делала сама — в том числе и подсветку. Это обычные светодиоды, батарейка. Нет, я не электрик. Просто посмотрела, где плюс-минус, и все, — смеется Полина.

Ольга, 28 лет, дизайнер, и Михаил, 27 лет, разнорабочий, монтажник





Ольга признаётся, что всю жизнь ее тянет на эксперименты: татуировки, цвет волос, дреды. Ей нравится, что хотя бы один день в году можно прогуляться в костюме.

— Я получаю большое удовольствие от создания костюма. Сейчас у меня образ, который можно назвать «постапокалипсис». Денег почти не тратила: в дело пошли очень старые джинсы, ботинки. Единственное, что купила, — это пистолет (и очень сильно его состарила) и банку тушенки.

Ее супруг Михаил тоже любит создавать костюмы. Пара признается, что у них дома одежды гораздо меньше, чем «всякого хлама и костюмов».

— Без перерывов на Хеллоуин выхожу уже шестой год. И, если не получается новый костюм, стараюсь сделать хотя бы новую маску — для меня это очень важно, — признается Михаил. — Мне кажется, это очень весело: пройтись, чтобы люди на тебя посмотрели. Да, бывает и негативная реакция. Думаю, это связано в основном с религией. Я же к этому отношусь более свободно и считаю, что это дело каждого человека.

Сергей, 23 года, и Артем, 21 год. Работают на заводе, увлекаются музыкой



Обе маски делал Сергей

Парни говорят, что хотели сделать одинаковые маски и быть чумными докторами. Но не все пошло по плану: вторая маска получилась без клюва.

— Мы вообще иногородние, приехали в Минск на электричке из Смолевичей. Там просто ловить нечего, а в Хеллоуине мы участвуем уже четыре года и приезжаем в Минск каждый год. В Смолевичах не понимают этого и есть страшные люди. Еще страшнее, чем мы сегодня, — гопники. Мне завтра на работу в 5 утра, но нельзя нарушать традицию и надо приехать. Погуляем немного и на электричке поедем обратно, — говорит Артем.

Сергей признается, что ему, как и другим участникам праздника, нравится атмосфера: Хеллоуин — один день в году, когда можно одеться как хочешь — всем все равно.

— Я считаю этот праздник моим вторым днем рождения. Обожаю косплей, но сейчас на него нет времени. Выделить один день в году и немножко потратиться, что-то сделать. Я люблю делать маски. А людей, которые просто рисуют грим, не понимаю. В этом нет души.

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