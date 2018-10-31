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В Витебске 16-летний подросток зарезал случайного прохожего
Фото носит иллюстративный характер
Витебским городским отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства убийства мужчины в областном центре.
Установлено, что вечером 27 октября 2018 года находясь вблизи одного из домов на улице Гагарина в Витебске, 16-летний юноша, в ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес удар ножом 35-летнему мужчине. После чего с места происшествия скрылся.
В результате мужчине были причинены телесные повреждения, от которых он скончался в медицинском учреждении.
Благодаря действиям сотрудников милиции подросток был задержан в течение часа, при нем обнаружен нож, являвшийся орудием убийства.
"Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства, среди которых запись с автомобильного видеорегистратора. Допрошены свидетели и обвиняемый. Следователи назначили ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и генетическая, производство которых поручено ГКСЭ", - проинформировали
Юноше предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство), к нему применена мера пресечения – заключение под стражу.
Расследование продолжается.
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Благодаря оперативным действиям милиции преступник был задержан в течение часа.
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