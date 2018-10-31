Латвийская компания готова искать белорусов на зарплату до четырех тысяч евро

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PharmIdea производит лекарства от рака и гинекологических болезней. Компания экспортирует их в 24 страны мира, а вскоре список стран вырастет до 40.Председатель правления PharmIdeaрассказал порталуо том, почему в компании не хватает работников, какие люди им нужны и зачем они хотят привлекать аналитиков из Беларуси.Компания набирает работников прямо из университетов, а потом обучает производству – даже без химического образования. А специалистов по обучению качества приходится учить самим почти с нуля.Некоторых узких специалистов, например, химиков-аналитиков, в Латвии попросту нет. Таких работников компания планирует привлечь из Беларуси – успешный опыт уже был. К тому же, условия приема иностранных специалистов на работу за последнее время улучшились и уладить все формальности можно за полтора месяца.Уровень зарплат в PharmIdea – от 1000 до 4000 евро в месяц. При этом особых требований к работникам нет, главное, чтобы человек справлялся с работой.– сказал Сквирелис.Страны Балтии находятся «на пике богатства и имеют все шансы его увеличивать»Но работа подходит не всем, а текучка кадров достигает 70% в первые три месяца. А все из-за специфики:– говорит Виталий.Также в компании постоянно сталкиваются с нехваткой служащих. По словам собеседника, потому что «все хорошие работники в Латвии уже при деле»: из-за оттока трудоспособного населения местным компаниям трудно найти работников, а соискатели – слабые.