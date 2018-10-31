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Латвийская компания готова искать белорусов на зарплату до четырех тысяч евро

01.11.2018 12:46 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
«Все хорошие работники в Латвии уже при деле».

PharmIdea производит лекарства от рака и гинекологических болезней. Компания экспортирует их в 24 страны мира, а вскоре список стран вырастет до 40.

Председатель правления PharmIdea Виталий Скривелис рассказал порталу db.lv о том, почему в компании не хватает работников, какие люди им нужны и зачем они хотят привлекать аналитиков из Беларуси.

Компания набирает работников прямо из университетов, а потом обучает производству – даже без химического образования. А специалистов по обучению качества приходится учить самим почти с нуля.

Некоторых узких специалистов, например, химиков-аналитиков, в Латвии попросту нет. Таких работников компания планирует привлечь из Беларуси – успешный опыт уже был. К тому же, условия приема иностранных специалистов на работу за последнее время улучшились и уладить все формальности можно за полтора месяца.

Уровень зарплат в PharmIdea – от 1000 до 4000 евро в месяц. При этом особых требований к работникам нет, главное, чтобы человек справлялся с работой.

– Например, женщина 40 лет. У нее, скорей всего, взрослые дети, а значит она не будет часто сидеть на больничном, у нее есть опыт работы и жизни. Хороший вариант для нас, – сказал Сквирелис.

Страны Балтии находятся «на пике богатства и имеют все шансы его увеличивать»

Но работа подходит не всем, а текучка кадров достигает 70% в первые три месяца. А все из-за специфики:

– Нам просто нужно логически мыслящие люди, которых можно обучить и которые по физическим данным способны работать в стерильной зоне, потому что там нужно работать в специальном скафандре… Ну и при подготовке стерильного раствора надо знать математику.

То есть это должны быть люди, умеющие концентрироваться. Трудно таких найти… Нам подойдут те, кому нравится «пожарный» ритм работы и надоела рутина, – говорит Виталий.

Также в компании постоянно сталкиваются с нехваткой служащих. По словам собеседника, потому что «все хорошие работники в Латвии уже при деле»: из-за оттока трудоспособного населения местным компаниям трудно найти работников, а соискатели – слабые.

 
 
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