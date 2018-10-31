В Бобруйске мужчину зарезали в квартире. Под подозрением жена

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По данным следствия, накануне потерпевший распивал спиртные напитки со своей 39-летней супругой. По подозрению в совершении данного преступления женщина была задержана и во время допроса дала признательные показания.- сообщилив пресс-службе СК РБ.Следователями проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, а также иные следы и предметы, по которым специалистами Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области проводятся исследования.Расследование уголовного дела продолжается.