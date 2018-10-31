ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бобруйске мужчину зарезали в квартире. Под подозрением жена

01.11.2018 12:41 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: sk.gov.by
Бобруйские следователи устанавливают обстоятельства убийства 41-летнего мужчины, тело которого с ножевыми ранениями было обнаружено утром 30 октября по месту его жительства в комнате одного из общежитий города.

По данным следствия, накануне потерпевший распивал спиртные напитки со своей 39-летней супругой. По подозрению в совершении данного преступления женщина была задержана и во время допроса дала признательные показания.

"Установлено, что при употреблении спиртных напитков между супругами возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла потерпевшему удары ножом в жизненно-важные органы, после чего отправилась спать. Наутро, обнаружив мужа без признаков жизни, сама вызвала ему скорую помощь", - сообщили UDF.BY в пресс-службе СК РБ.

Следователями проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, а также иные следы и предметы, по которым специалистами Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области проводятся исследования.

Расследование уголовного дела продолжается.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бобруйские следователи устанавливают обстоятельства убийства 41-летнего мужчины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Четыре человека пострадали в лобовом ДТП под Рогачевом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика