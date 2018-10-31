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В Бобруйске мужчину зарезали в квартире. Под подозрением жена
Фото: sk.gov.by
По данным следствия, накануне потерпевший распивал спиртные напитки со своей 39-летней супругой. По подозрению в совершении данного преступления женщина была задержана и во время допроса дала признательные показания.
"Установлено, что при употреблении спиртных напитков между супругами возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла потерпевшему удары ножом в жизненно-важные органы, после чего отправилась спать. Наутро, обнаружив мужа без признаков жизни, сама вызвала ему скорую помощь", - сообщили
Следователями проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, а также иные следы и предметы, по которым специалистами Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области проводятся исследования.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Бобруйские следователи устанавливают обстоятельства убийства 41-летнего мужчины.
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