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Велосипедист рассказал милиции о парне, который рылся в земле. Он искал закладку

01.11.2018 13:44 — Разное | KYKY  
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В Минске парень рыл землю и что-то искал. Это увидел проезжавший мимо велосипедист − он решил рассказать о подозрительном человеке сотрудникам ГАИ неподалёку. Пока правоохранители дошли до парня, он отрыл закладку с психотропом. Его задержали, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Всё случилось на пересечении улиц Володько и Воронянского. Велосипедист подъехал к сотрудникам ГАИ и рассказал, что неизвестный парень роет землю. Он предположил, что тот ищет закладку с наркотиками. Правоохранители задержали парня − у него при себе был свёрток с опасным психотропом альфа-PVP. 

Молодой человек объяснил, что психотроп купил для себя, потому что хотел попробовать. Он раньше не был судим. Против него возбудили уголовное дело по части первой статьи 328. Ему грозит либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо тюрьма на срок от двух до пяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске парень рыл землю и что-то искал. Это увидел проезжавший мимо велосипедист − он решил рассказать о подозрительном человеке сотрудникам ГАИ неподалёку....
 
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