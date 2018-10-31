Ryanair и WizzAir изменили правила перевоза багажа − платить придётся больше

Сразу два лоукостера – Ryanair и WizzAir − 1 ноября изменили правила перевозки багажа не в пользу пассажиров. Теперь в Ryanair бесплатно можно провозить только ручную кладь размером до 40x20x25 сантиметров, а в WizzAir − до 40x30x20 сантиметров, пишет УНИАН.

Изменения у Ryanair

Если пассажир хочет взять с собой ручную кладь с габаритами 55x40x20 сантиметров и весом до десяти килограммов, ему нужно будет купить услугу приоритетной посадки за шесть евро (или восемь евро, чтобы сдать вещь в багаж). Если уплачивать сборы уже после покупки билета, то придётся отдать восемь или десять евро соответственно.

Если тем, кто купил билет до 1 сентября 2018 года, не нравятся новые правила, они могут вернуть деньги за бронирование по процедуре вынужденного возврата.

В компании изменений правил объяснили тем, что постоянно возникали задержки отправления самолёта и не удавалось обеспечить 25-минутные развороты воздушных судов между рейсами. Также в Ryanair пожаловались на частые злоупотребления со стороны пассажиров.

Изменения у WizzAir

Бесплатно можно пронести только ручную кладь размером до 40x30x20 сантиметров. Если купить Wizz Priority, то можно взять дополнительный багаж размером 55x40x23 сантиметров. По цене от семи евро теперь регистрируют онлайн багаж весом до десяти килограммов (есть ещё варианты с 20 и 32 килограммами).

Тем, кто купил билет до 10 октября без Wizz Priority, к брони разрешили бесплатно зарегистрировать багаж весом до десяти килограммов.

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