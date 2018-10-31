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Долги белорусов перед банками растут

01.11.2018 14:00 — Разное | Ежедневник  
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Долги белорусов перед банками растут

фото: economyz.ru

Показатель задолженности граждан по кредитам приближается к 11 млрд рублей.

Задолженность физлиц по кредитам увеличилась за сентябрь до 10,89 млрд рублей, пишет TUT.BY со ссылкой на статистику Нацбанка. Год назад этот показатель составлял 8,27 млрд рублей.

Задолженность по потребительским кредитам за сентябрь выросла до 4, 01 млрд рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 3,9 млрд рублей.

В прошлом году белорусы демонстрировали столь высокую кредитную активность, что это вызвало обеспокоенность в Нацбанке. Рост зарплат и мягкие условия кредитования побудили многих граждан прибегнуть к банковским кредитам. Рост кредитования, по мнению регулятора, грозил ухудшением платежного баланса страны и ситуации на валютном рынке.

29 октября претерпел изменения Банковский кодекс. Банки лишились права в одностороннем порядке изменить процентные ставки по выданным кредитам, а также навязывать клиенту дополнительную услугу, не предоставив право выбора.

Также с 1 мая были введены новые правила выдачи кредитов – банки считают для потенциальных кредитополучателей коэффициент долговой нагрузки.


 
 
 
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Показатель задолженности граждан по кредитам приближается к 11 млрд рублей.
 
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