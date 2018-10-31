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Huawei открыл в Беларуси предзаказ на свой флагманский MATE 20 PRO

01.11.2018 13:56 — Разное | Ежедневник  
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Huawei открыл в Беларуси предзаказ на свой флагманский MATE 20 PRO

В Беларуси стартовали предпродажи нашумевшего флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro, который уже назвали эрой высшего разума.

Стоимость нового высокотехнологичного смартфона составит 2299 рублей, или 1085 долларов по курсу Нацбанка. Huawei Mate 20 Pro работает на базе самого мощного процессора в индустрии – первого в мире коммерческого 7нм процессора Huawei Kirin 980 с искусственным интеллектом и двойным нейромодулем.

Смартфон оснащен тройной системой камер, включающей ультра-широкоугольные линзы Leica и новый режим макросъемки, что позволяет пользователям видеть окружающий мир не только шире, но и ближе. Для поддержания продолжительного времени работы смартфон имеет технологию быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge с мощностью 40 Вт и технологию беспроводной зарядки Huawei Wireless Quick Charge 15Вт.

Мобильные чипсеты стали определяющим фактором производительности и эффективности смартфонов. Изготовленный по передовой 7нм технологии, Kirin 980 объединил 6,9 миллиарда транзисторов на площади в 1 см2. Производитель гарантирует, что в сравнении с предыдущим процессором Kirin 970, новый чипсет демонстрирует на 75% большую производительность процессора, на 46% большую производительность графического процессора и на 225% более мощный нейронный процессор (NPU). Более того, эффективность компонентов также выросла: центральный процессор (CPU) стал эффективнее на 58%, графический процессор (GPU) - на 178%, нейронный процессор (NPU) – на 182%.

 
 
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В Беларуси стартовали предпродажи нашумевшего флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro, который уже назвали эрой высшего разума.
 
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