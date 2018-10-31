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СК: в Витебске сгорел частный дом, унеся три человеческие жизни

01.11.2018 14:01 — Разное | Аргументы и факты  
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СК: в Витебске сгорел частный дом, унеся три человеческие жизни
Следственный комитет РБ

Как стало известно, пожар произошел в частном доме в Витебске утром 1 ноября. На место инцидента прибыли спасатели и правоохранители. В ходе тушения пожара и осмотра помещения были обнаружены тела троих погибших.

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Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана ЛАЗЬКО, в данный момент следователи устанавливают личности погибших. Выясняются все обстоятельства трагедии. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Оксана Лазько уточнила, что по результатам экспертизы будет установлена точная причина смерти людей. Кроме того, будет принято окончательное процессуальное решение.

 
Теги: Витебск
 
 
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