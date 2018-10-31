СК: в Витебске сгорел частный дом, унеся три человеческие жизни

Как стало известно, пожар произошел в частном доме в Витебске утром 1 ноября. На место инцидента прибыли спасатели и правоохранители. В ходе тушения пожара и осмотра помещения были обнаружены тела троих погибших.

Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана ЛАЗЬКО, в данный момент следователи устанавливают личности погибших. Выясняются все обстоятельства трагедии. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Оксана Лазько уточнила, что по результатам экспертизы будет установлена точная причина смерти людей. Кроме того, будет принято окончательное процессуальное решение.