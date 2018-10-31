«Ты туда не ходи, снег башка попадёт». Что погубило Раднэра Муратова

Раднэр Муратов родился 21 октября 1928 года в Ленинграде, где его отец учился в «Политехе». Зинят Ибятович Муратов был настолько преданным ленинцем и партийцем, что и имя сыну дал соответствующее — Раднэр, это производное от первых букв фразы «радуйся новой эре». Чуть позже Муратова-старшего отправили на родину в Татарстан, где он с 1944 по 1957 г. работал первым секретарем Татарского обкома КПСС.

Радика Муратова, как звали актера близкие, не раз упрекали в том, что многими своими достижениями он обязан исключительно протекции отца, видного советского партийного деятеля. Так, злословили, что во ВГИК парень поступил по блату. Вот только окончить с отличием такой вуз «по блату» вряд ли можно, тем более у таких мастеров, как Михаил Ромм и Сергей Юткевич. Да и больше чем 80 ролей никому по одной лишь протекции не даются.

По окончании творческого вуза Раднэр Муратов 37 лет работал в Театре киноактёра и параллельно активно снимался в кино («Максим Перепелица», «Поединок», «Время, вперёд!» и др.)

Но, безусловно, звездной роль Раднэра Зинятовича стал Василий Алибабаевич из легендарной картины «Джентльмены удачи». Надо сказать, что Муратов изначально пробовался лишь на эпизод в этой ленте. Но, получив крошечную роль, вдруг неожиданно для всех отказался от участия в картине. Когда режиссер Александр Серый спросил, в чем дело, Муратов сказал, что на самом деле он хочет играть в «Джентльменах» только одного персонажа — Василия Алибабаевича. И Серый, еще раз рассмотрев фактурную внешность татарского актера, решил рискнуть и дать ему одну из главных ролей. И не прогадал. Благодаря Муратову в картине появилась масса незабываемых моментов. «Все, конечно же, помнят, как во время ограбления квартиры Трошкина в исполнении Евгения Леонова „на шухере“ у подъезда стоит мелкий жулик Василий Алибабаевич (Раднэр Муратов). — рассказывала „АиФ“ киновед Татьяна Воронцова. — Его коронные фразы: „Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт, совсем мёртвый будешь!“ цитируют до сих пор. Василия Алибабаевича изначально, кстати, должен был играть Фрунзик Мкртчян, но актёр во время съёмок оказался занят».

Несмотря на то, что сегодня легендарная комедия режиссера Александра Серого вошла в золотой фильмофонд и пересматривается зрителями десятки раз, в свое время выход «Джентльменов удачи» был под угрозой. «Над картиной нависли ножницы цензуры, — рассказывала „АиФ“ киновед Воронцова. — Слишком много там было „опасных“ моментов, с точки зрения чиновников от культуры. К счастью, „Джентльмены удачи“ посмотрел Леонид Брежнев и хохотал до слёз, глядя на приключения героев. В результате картине дали „зелёный свет“, и в 1972 г. фильм посмотрели 65 млн зрителей».

К сожалению, ни слава, ни звание заслуженного артиста, к которому так стремился артист, не удержали его от болезненной тяги к азартным играм. Его сын, тоже актер Леонид Муратов, рассказывал, что отец всё свое время проводил на московском ипподроме и все деньги спускал на скачках. Именно из-за этого и распалась семья известного артиста, женившегося на актрисе Театра киноактера Елене Довлатбековой. Женщина долго боролась за любимого человека и отца своего сына, пытаясь спасти мужа от нездоровой азартной зависимости. Ещё бы — все гонорары за съемки оставлялись там, на скачках. На ставки Муратов потратил целое состояние, вгоняя свою семью в нищету. Понимал болезненность ситуации и сам Раднэр. Но ничего поделать с собой не мог. Он даже согласился обратиться к психиатру, но положительного эффекта лечение не дало, все деньги по-прежнему им тратились на ставки на бегах. Он продавал все, что было в доме. Исключением были только книги — ими Муратов почему-то не считал возможным торговать.

После развода Муратов жил в ужасающей нищете. К тому же у артиста началась болезнь Альцгеймера, что еще больше усугубило ситуацию. Ему перестали давать роли в театре и кино — он больше не мог запоминать слова. В одном из своих интервью актёр не мог вспомнить фамилию своего мастера Михаила Ромма. Часто Муратов уходил из дома погулять, и потом его находила милиция в самых разных уголках Москвы, при этом артист был голодным и грязным. Как говорил в интервью сын Леонид Муратов, он всячески пытался помогать отцу, давал деньги соседкам, чтобы они покупали тому продукты. Но Муратов был или на ипподроме, или на прогулках, поэтому женщины из подъезда вешали ему пакеты с едой на ручку входной двери. Как говорят друзья Раднэра Муратова и коллеги по Театру Киноактера, когда он приходил в себя, с радостью вспоминал былые времена, очень любил говорить о студенческой поре, вспоминал смешные случаи со съемок. Но потом болезнь снова настигала его... Обстоятельства смерти «Василия Алибабаевича» были трагическими — Муратов ушёл из дома и пропал. Через два месяца его нашли в полубессознательном состоянии, госпитализировали, но актер впал в кому и вскоре скончался.