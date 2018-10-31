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Генеральный директор СТВ Игорь Луцкий рассказал о новом телесезоне

01.11.2018 13:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На телеканале СТВ стартовал новый сезон, ообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменилась «обложка» СТВ: теперь она в ярко красных тонах. В цвет «колоритного» логотипа и современные телевизионные заставки.

Генеральный директор СТВ Игорь Луцкий рассказал о новом телесезоне

Генеральный директор СТВ Игорь Луцкий рассказал о новом телесезоне

К масштабной перезагрузке «сооружена» и современная эфирная площадка: десятки квадратных метров, шесть телевизионных камер высокого разрешения, большие плазменные экраны.

Генеральный директор СТВ Игорь Луцкий рассказал о новом телесезоне

Игорь Луцкий, генеральный директор СТВ:
На телеканале СТВ прорабатывается вопрос программы с интервью. Мы сейчас рассматриваем пилотные решения, которые уже отсняты. Ну и, конечно, мы готовимся к ток-шоу. На первом этапе это будет вариант лайт с экспертами. Когда у нас появится новая студия в этом же комплексе, где у нас «Утро. Студия хорошего настроения», мы рассчитываем развернуть большое, объемное ток-шоу.

Реалити-шоу «Деревня. Live» стартует 4 ноября на СТВ

Впрочем, что ждать от нового сезона на СТВ, расскажут наши коллеги в «Специальном репортаже». Он выйдет в эфир в 20 часов 25 минут.

Генеральный директор СТВ Игорь Луцкий рассказал о новом телесезоне

Генеральный директор СТВ Игорь Луцкий рассказал о новом телесезоне

Генеральный директор СТВ Игорь Луцкий рассказал о новом телесезоне

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. На телеканале СТВ стартовал новый сезон, ообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменилась «обложка» СТВ: теперь она в ярко красных тонах. В...
 
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