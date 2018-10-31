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Генеральный директор СТВ Игорь Луцкий рассказал о новом телесезоне
Новости Беларуси. На телеканале СТВ стартовал новый сезон, ообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменилась «обложка» СТВ: теперь она в ярко красных тонах. В цвет «колоритного» логотипа и современные телевизионные заставки.
К масштабной перезагрузке «сооружена» и современная эфирная площадка: десятки квадратных метров, шесть телевизионных камер высокого разрешения, большие плазменные экраны.
Игорь Луцкий, генеральный директор СТВ:
Впрочем, что ждать от нового сезона на СТВ, расскажут наши коллеги в «Специальном репортаже». Он выйдет в эфир в 20 часов 25 минут.
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Новости Беларуси. На телеканале СТВ стартовал новый сезон, ообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменилась «обложка» СТВ: теперь она в ярко красных тонах. В...
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