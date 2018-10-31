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Peugeot врезался в дерево в Речицком районе. Погиб 30-летний водитель, пассажиры – в больнице

01.11.2018 13:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Речицком районе произошло ДТП со смертельным исходом.

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария произошла первого ноября. За рулем автомобиля Peugeot находился 30-летний мужчина. Транспортное средство на закруглении дороги вправо съехало в левый по ходу движения кювет, где опрокинулось несколько раз и столкнулось с деревом.

Peugeot врезался в дерево в Речицком районе. Погиб 30-летний водитель, пассажиры – в больнице
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Водитель авто погиб на месте ДТП. Кроме него в салоне находились три пассажира – девушки 25 и 28 лет и 22-летний молодой человек. Они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу. 

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

В сентябре в Калинковичском районе Volkswagen врезался в столб.

Погиб 2-летний сын водителя (читать далее).

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Речицком районе произошло ДТП со смертельным исходом. По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария произошла первого ноября. За...
 
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