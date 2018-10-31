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Peugeot врезался в дерево в Речицком районе. Погиб 30-летний водитель, пассажиры – в больнице
Новости Беларуси. В Речицком районе произошло ДТП со смертельным исходом.
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Водитель авто погиб на месте ДТП. Кроме него в салоне находились три пассажира – девушки 25 и 28 лет и 22-летний молодой человек. Они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.
Водитель не был пристегнут ремнем безопасности.
В сентябре в Калинковичском районе Volkswagen врезался в столб.
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Новости Беларуси. В Речицком районе произошло ДТП со смертельным исходом. По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария произошла первого ноября. За...
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