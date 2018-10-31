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КХЛ. Минское «Динамо» готовится сыграть с китайским «Куньлунем»
Новости Беларуси. 1 ноября минское «Динамо» проведет очередной матч в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперником «зубров» будет китайский «Куньлунь».
В этом сезоне команды еще не пересекались. «Бело-синие» подходят к этому матчу в плохом расположении духа: в пассиве минчан
Напомним, в официальной группе телеканала СТВ «Вконтакте» проводится опрос: «Верите ли Вы, что новый генеральный директор хоккейного минского «Динамо» – Дмитрий Басков – исправит ситуацию в клубе?». Заходите и оставляйте свое мнение. Итоги голосования мы подведем в программе «Неделя спорта» 4 ноября.
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Новости Беларуси. 1 ноября минское «Динамо» проведет очередной матч в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперником «зубров» будет...
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