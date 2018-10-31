ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ. Минское «Динамо» готовится сыграть с китайским «Куньлунем»

01.11.2018 13:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 1 ноября минское «Динамо» проведет очередной матч в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперником «зубров» будет китайский «Куньлунь».

КХЛ. Минское «Динамо» готовится сыграть с китайским «Куньлунем»

В этом сезоне команды еще не пересекались. «Бело-синие» подходят к этому матчу в плохом расположении духа: в пассиве минчан 11 поражений подряд. «Драконы» в последних пяти матчах одержали две победы, зато над грандами КХЛ – ЦСКА и «Ак Барсом».

Напомним, в официальной группе телеканала СТВ «Вконтакте» проводится опрос: «Верите ли Вы, что новый генеральный директор хоккейного минского «Динамо» – Дмитрий Басков – исправит ситуацию в клубе?». Заходите и оставляйте свое мнение. Итоги голосования мы подведем в программе «Неделя спорта» 4 ноября.

КХЛ. Минское «Динамо» готовится сыграть с китайским «Куньлунем»

Новости по теме

Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?

«Юность» проиграла «Шахтёру» в хоккейной экстралиге

Способ «перезагрузиться». Хоккеисты «Динамо-Минск» посетили с экскурсией МТЗ

11-е поражение подряд. ХК «Динамо» проиграл «Амуру» в чемпионате КХЛ

Удастся ли ХК «Динамо-Минск» прервать полосу неудач? Анализируем, что мешает белорусскому хоккею стать результативным

Победы «Юности» и «Немана», проигрыш «Шахтёра» и другие итоги матчей в чемпионате Беларуси по хоккею

Дмитрий Басков стал новым гендиректором ХК «Динамо-Минск». 4 факта о специалисте

Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей

‡агрузка...
Новости 24 часа

Генеральный директор СТВ Игорь Луцкий рассказал о новом телесезоне

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности: Надеюсь, что к предложениям Александра Лукашенко прислушается международное сообщество

«Отрабатываем всевозможные ЧС». Учения по ликвидации аварии при перевозке ядерного топлива прошли в Витебске

Пожар в порту Барселоны: погрузочный кран упал на контейнеры с опасными химикатами

Реалити-шоу «Деревня. Live» стартует 4 ноября на СТВ

В Португалии запретили участие диких животных в цирковых выступлениях

Бортовой самописец индонезийского Боинга подняли со дна Яванского моря

СТВ открывает новый телесезон: рассказываем подробности

Все новости
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 1 ноября минское «Динамо» проведет очередной матч в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперником «зубров» будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске 16-летний подросток зарезал ножом мужчину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика