ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске определены места для складирования снега

01.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>

  В рамках организационно-технических мероприятий по подготовке города к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. в Пинском горисполкоме подписан документ, определяющий места для складирования снега в городе Пинске.

  Распоряжением «О согласовании площадок складирования снега» установлен перечень специально отведенных мест, куда коммунальные службы в ходе уборки «твердых осадков» будут вывозить снег.

  Всего для этих целей отведено 6 мест. В соответствии с природоохранным законодательством площадки складирования снега подготовят к эксплуатации. Перечень включает в себя в основном пустыри в различных районах города.

  Площадки складирования снега:

  площадка 1 – пересечение ул.Янищиц и ул.Калиновского;

  площадка 2 – ул.Козубовского (пустырь напротив ОАО «Пинема»);

  площадка 3 – пр.Жолтовского (пустырь возле гаражного кооператива);

  площадка 4 – ул.Красноармейская (пустырь в районе путепровода) – не допускается складирование снега с содержанием песчано-соляных смесей;

  площадка 5 – ул.Пучкова (пустырь за зданием № 11а) – не допускается складирование снега с содержанием песчано-соляных смесей;

  площадка 6 – ул.Костюшко (пустырь напротив дома № 58)

  Пинский горисполком





 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В рамках организационно-технических мероприятий по подготовке города к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. в Пинском горисполкоме подписан документ, определяющий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Клюква – красное золото Полесья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика