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В Пинске определены места для складирования снега
01.11.2018 — Разное | Пинский Вестник
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В рамках организационно-технических мероприятий по подготовке города к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. в Пинском горисполкоме подписан документ, определяющий места для складирования снега в городе Пинске.
Распоряжением «О согласовании площадок складирования снега» установлен перечень специально отведенных мест, куда коммунальные службы в ходе уборки «твердых осадков» будут вывозить снег.
Всего для этих целей отведено 6 мест. В соответствии с природоохранным законодательством площадки складирования снега подготовят к эксплуатации. Перечень включает в себя в основном пустыри в различных районах города.
Площадки складирования снега:
площадка 1 – пересечение ул.Янищиц и ул.Калиновского;
площадка 2 – ул.Козубовского (пустырь напротив ОАО «Пинема»);
площадка 3 – пр.Жолтовского (пустырь возле гаражного кооператива);
площадка 4 – ул.Красноармейская (пустырь в районе путепровода) – не допускается складирование снега с содержанием песчано-соляных смесей;
площадка 5 – ул.Пучкова (пустырь за зданием № 11а) – не допускается складирование снега с содержанием песчано-соляных смесей;
площадка 6 – ул.Костюшко (пустырь напротив дома № 58)
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В рамках организационно-технических мероприятий по подготовке города к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. в Пинском горисполкоме подписан документ, определяющий...
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