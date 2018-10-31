В Пинске определены места для складирования снега

В рамках организационно-технических мероприятий по подготовке города к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. в Пинском горисполкоме подписан документ, определяющий места для складирования снега в городе Пинске.

Распоряжением «О согласовании площадок складирования снега» установлен перечень специально отведенных мест, куда коммунальные службы в ходе уборки «твердых осадков» будут вывозить снег.

Всего для этих целей отведено 6 мест. В соответствии с природоохранным законодательством площадки складирования снега подготовят к эксплуатации. Перечень включает в себя в основном пустыри в различных районах города.

Площадки складирования снега:

площадка 1 – пересечение ул.Янищиц и ул.Калиновского;

площадка 2 – ул.Козубовского (пустырь напротив ОАО «Пинема»);

площадка 3 – пр.Жолтовского (пустырь возле гаражного кооператива);

площадка 4 – ул.Красноармейская (пустырь в районе путепровода) – не допускается складирование снега с содержанием песчано-соляных смесей;

площадка 5 – ул.Пучкова (пустырь за зданием № 11а) – не допускается складирование снега с содержанием песчано-соляных смесей;

площадка 6 – ул.Костюшко (пустырь напротив дома № 58)

Пинский горисполком