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Дубровенские ребята пополнили ряды защитников Отечества

01.11.2018 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Дубровенские ребята пополнили ряды защитников Отечества

И снова ноябрь, пополнение в рядах защитников Отечества. В десантных, пограничных, внутренних, сухопутных войсках и войсках связи и артиллерии в Минске, Витебске, Заслоново, Лиде, Гродно будут служить и 25 дубровенских юношей. Они уже сегодня, хоть и волнуются, но понимают важность своей миссии, готовы выполнять ее честно и достойно.


Дубровенские ребята пополнили ряды защитников Отечества

По словам начальника обособленной группы Дубровенского района военного комиссариата Оршанского и Дубровенского районов капитана Евгения Шаргаева, призывники прошли строгий отбор. Серьезные требования предъявлялись к морально-психологическому и физическому здоровью, профессиональным качествам молодых людей:
—Все призывники прошли профессиональный отбор и согласно им распределены по воинским частям, имеют хорошее и отличное здоровье, — отметил Евгений Шаргаев. — Во все времена считалось, что военная служба — это почетная обязанность и священный долг каждого гражданина своего государства, своей родины. И наибольшее уважение в обществе среди людей всегда будет иметь тот мужчина, прошедший службу в армии, которая закаляет характер, учит коллективизму и взаимовыручке. Желаю будущим защитникам, чтобы за время прохождения службы в армии, они качественно овладели воинской специальностью, не имели нарушений армейской дисциплины, дорожили честью и достоинством коллектива. Успешной вам службы, призывники!


Дубровенские ребята пополнили ряды защитников Отечества


Дубровенские ребята пополнили ряды защитников Отечества

Впереди у призывников курс молодого бойца, во время которого они будут осваивать азы строевой и стрелковой подготовки. А пока — торжественное вручение повесток о призыве в армию, взволнованные лица родных, ободрение друзей, поцелуи любимых и пожелания стойкости в нелегких армейских буднях.


Дубровенские ребята пополнили ряды защитников Отечества

Будущих воинов поздравили с новым и ответственным этапом в их жизни родители, друзья, представители общественности, а также самодеятельные артисты районного Дома культуры.
Отвага, смелость, выносливость, умение подчиняться приказу командира и готовность бороться за свободу и независимость своей страны — главные качества защитника Родины. Служите, ребята, достойно! И знайте — вас дома всегда ждут.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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И снова ноябрь, пополнение в рядах защитников Отечества. В десантных, пограничных, внутренних, сухопутных войсках и войсках связи и артиллерии в
 
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