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Ежевика и яблоня зацвели в последние дни октября

01.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Красивый сюрприз ждал сотрудницу «Гродненской правды» на собственной даче. В огороде зацвела ежевика. По всей видимости, перепутала сезоны, и не мудрено – погода в нынешнем году этому способствует. А правда, хороши цветы запоздалые? А если присмотреться, то и зеленые ягодки можно увидеть.
 
Ежевика и яблоня зацвели в последние дни октября
 
 
Мало того, фото яблони, которая также удивила хозяев запоздалым цветком, прислал в редакцию наш читатель.
 
Ежевика и яблоня зацвели в последние дни октября
 
Наверняка, читатели помнят и недавние фотоснимки цветущих каштанов на улице Ленина в Гродно. 
 
 
Может, и у вас в огороде случилось этой осенью что-то необычное? Присылайте фото, и мы опубликуем их на сайте. И обязательно попросим специалистов объяснить тонкости запоздалого цветения.
 
 
 
 
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Красивый сюрприз ждал сотрудницу «Гродненской правды» на собственной даче. В огороде зацвела ежевика. По всей видимости, перепутала сезоны, и не мудрено – погода в...
 
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