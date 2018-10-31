Ежевика и яблоня зацвели в последние дни октября

Красивый сюрприз ждал сотрудницу «Гродненской правды» на собственной даче. В огороде зацвела ежевика. По всей видимости, перепутала сезоны, и не мудрено – погода в нынешнем году этому способствует. А правда, хороши цветы запоздалые? А если присмотреться, то и зеленые ягодки можно увидеть.





Мало того, фото яблони, которая также удивила хозяев запоздалым цветком, прислал в редакцию наш читатель.





Может, и у вас в огороде случилось этой осенью что-то необычное? Присылайте фото, и мы опубликуем их на сайте. И обязательно попросим специалистов объяснить тонкости запоздалого цветения.