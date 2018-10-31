Озеро с интригующим названием Бездонное расположено в 25-ти километрах на западе от Слонима, около деревни Клепачи. Центр сельского совета, на территории которого находится озеро, – в агрогородке Озерница. Название это не случайное – когда-то поселение находилось в окружении озер, в послевоенное время их осушили. Осталось лишь два: небольшое у деревни Збочно и самое большое в районе – Бездонное.





НЕТ ДНА И ИКС НА ПОВЕРХНОСТИ

Почему Бездонное? Да потому, что никто не мог измерить его глубину, уверяют местные жители. Дескать, дно, как живое, может появляться и уходить из-под ног в любой точке озера. Сельчане рассказывают, что как-то аквалангисты пытались изучить дно водоема. Но не прошло и пяти минут, как выскочили из воды и с ужасом стали рассказывать об обитающей на дне Бездонного гигантской рыбе.

А в ветреную погоду на водной глади Бездонного озера можно увидеть, как темные волны образуют две пересекающиеся полосы в форме икса. Причем, независимо от направления ветра, координат своих они не изменяют.





Говорят, что это очертания бывших деревенских улиц.





ЗАТОНУВШАЯ ДЕРЕВНЯ

Легенда гласит, что на месте Бездонного озера была деревня с двумя пересекающимися крест-накрест улицами. Однажды забрела сюда бедная женщина за милостыней. Но никто ее не приветил, не предложил и куска хлеба. И только из крайнего дома на ее просьбу откликнулся мужчина, накормил и дал хлеба в дорогу, хотя и сам был небогат. В благодарность женщина посоветовала ему с сыном уйти как можно скорее из деревни, только не оглядываться. Они послушались совета нищенки, но как только поднялись на высокую гору, за спиной услышали крик и шум воды. Не утерпели и оглянулись – на месте деревни образовалось озеро, а отец с сыном в одно мгновение превратились в камни.





Эти камни, называемые в народе «отец и сын», долгое время лежали на окраине деревни Клепачи, что в километре от озера.

ХРИСТОС ПРИЗЕМЛИЛСЯ У БЕЗДОННОГО?

Не раз бывавшего на Слонимщине писателя Владимира Короткевича озеро вдохновило на написание нескольких сцен из романа «Хрыстос прызямліўся ў Гародне»:

«– Пад вечар мы прыйшлі з ім на бераг Бяздоннага возера пад Слонімам. Мы селі на адзіным голым узгорку, які зарос доўгай, як косы, травою. Гэта, відаць, быў нейкі могільнік, бо сям-там, прадзёршы зямную шкуру, тырчалі з зямлі вострыя камяні. Як піраміды. Толькі вузкія ля зямлі і доўгія, амаль у чалавечы рост. То прамыя, а то і нахіленыя. Якая з трыма бакамі, а якая і з чатырма, як дах чатырохкутнай вежы.

– Я ведаю гэты могільнік, – ашчэрыўся Камар. – Гэта праклятае месца. Гэты могільнік паганскіх волатаў, пярэваратняў, ваўкалакаў. Хрысціяніну грэх нават глядзець на яго і падобна таму, як душу загубіць, – сядзець там… Запішы і гэтую іхнюю правіну, пісар…»

Здесь же Владимир Семенович добавляет: «На самой справе клады над Бяздонным возерам – унікальны старажытнаславянскі могільнік V – ІХ стст. Падобнага яму бадай што і няма. Не курганы, а вострыя каменныя піраміды. Сведчанне высокай культуры. І яшчэ сведчанне чалавечнасці, таго, што і ў тыя часы любілі бацькоў і не хацелі для іх забыцця па смерці.»

Возможно, «пирамиды» Короткевича – это находящиеся у озера прусо-ятвяжские похоронные памятники – «каменный курган» (XII-XIII веков) или «каменные могилы» (XIV-XVII веков). Говорят, что самые большие надгробные камни в 1983 году могли увезти отсюда на строительство дамбы Зельвенского водохранилища. Подобные «каменные столбы» на Слонимщине сохранились еще в деревне Савичи.





Рядом с озером на возвышенности в сосновом лесу находится кладбище с так называемыми каменными могилами. И, как утверждают ученые, ему более 700 лет. Археологи Фрида Гуревич в 1955 году и Алла Квятковская в 1982 году обнаружили здесь более 100 захоронений, в изголовье которых находились большие камни. Во время раскопок в большинстве захоронений были выявлены остатки домовин. Погребальный инвентарь – височные кольца, серьги, кольца, пряжки, шпильки – встречался только в наиболее древних могилах. Под вымостками, иногда в заполнении могильных ям, найдены фрагменты необожженной гончарной керамики конца XIV-XVII веков. Рядом с могильными ямами исследователями обнаружены остатки ритуальных кострищ. Это доказывает, что до начала XVI века на наших землях усопших еще часто хоронили по языческому обряду.









ЛЕГЕНДА ОБ ОКОВКЕ

На территории Озерницкого сельсовета у деревни Мыслово берет начало река Оковка (Ивановка). Рассказывают: чтобы спастись от крестоносцев, местные жители спрятались на островке. Враги, заметив их, решили перейти через реку, которая тогда была шире. Люди стали молиться, и вдруг посреди лета река покрылась льдом, сковав вошедших в нее крестоносцев. С тех пор речку называют Оковка.

Еще 30-40 лет назад в том месте, где река Оковка вытекает из Бездонного озера, стояла мощная плотина, остатки которой и сейчас можно разглядеть в зарослях камыша. Старожилы рассказывают, что раньше это место называлось Мошки. Здесь стояли водяная мельница и дом семьи мельника.





Омывая замшелые камни фундамента старинной мельницы, Оковка прощается с озером Бездонным и несет свои воды на запад, где впадает в реку Зельвянку. Но это уже совсем другая история…

Согласно Литовской Метрике и другим летописным источникам, более 600 лет назад эти места принадлежали жмудскому боярину Дремуту, а затем дворянам Копачам. Местный «опорный пункт» Озерница как «приселок» Деречинского имения Василия Копачевича впервые упоминается в летописи в 1478 году.









В первой половине XVII века Озерница находится в собственности Льва Сапеги, который построил здесь на холме замок. Был он деревянный, поэтому до наших дней не сохранился. В документах того времени Озерница значится уже как небольшой город, центр поместья. Тут было 10 трактиров, два раза в год проводились ярмарки. То место, где они стояли, и по сей день называют Рыночной площадью.

ТУТ КЛЕПАЛИ И КОВАЛИ

А вот деревня Клепачи, рядом с которой находится Бездонное озеро, известна в летописях с XVI века. Логично предположить, что топоним Клепачи произошел от глагола «клепать», а Оковка – от «ковать». Эту версию подтверждает лингвист В.А. Жучкевич в «Кратком топонимическом словаре Белоруссии». «Клепач» – так называли человека, который клепал, соединял части чего-либо при помощи заклепок. Вероятно, когда-то берега озера Бездонного были своеобразной родиной кузнецов. В древние неспокойные времена местные умельцы ковали не только орудия труда, но и оружие. О том, что жители Клепачей занимались кузнечным ремеслом, говорит факт наличия у них разнообразного холодного оружия, зафиксированный в документах. А еще они считались искусными воинами и называли себя «боярами-гайдунами» (гайдуками). В книге «Память. Слонимский район» указывается, что в 1660-1690-х годах местные крестьяне, которые считали себя «боярами», подняли восстание, отказались выполнять крестьянские повинности и не допустили обмера земель, находившихся в их пользовании.





Примечательно, что долгое время им удавалось стоять на своем, давая вооруженный отпор. В 1679 году деревня Клепачи в числе других получила от канцелярии короля подтверждение платить только чинш. Всем селом гайдуны в качестве чинша платили «100 грошей литовских».





И КЛЕВ, И КРАСОТА

В водах Бездонного обитают лещ, щука, плотва, окунь, линь, карась, красноперка. Для рыбалки это можно сказать идеальный водоем: красивая природа, обилие различной рыбы и хороший клев. Кроме приятного отдыха, туристам можно много чего посмотреть в окрестностях озера. К примеру, в Клепачах – Свято-Ильинскую церковь, памятник народного деревянного зодчества с чертами неорусского стиля. Она построена в 1867 году (по другим сведениям в 1842 году) на местном кладбище жителями деревни на собственные средства. В годы Великой Отечественной войны Свято-Ильинский храм был сильно поврежден снарядом. Восстановить его в послевоенное время верующим не разрешили. В 1960 году он был снят с учета действующих церквей, церковное имущество было вывезено. Но в 1991 году церковь была восстановлена и освящена.









Рядом с деревней – братская могила погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов Красной Армии. 25 июня 1941 года в жестоких боях с превосходящими силами противника здесь погибли 208 воинов 6-го механизированного корпуса Красной Армии и их командир – генерал-майор Михаил Георгиевич Хацкилевич. Уцелевшие танкисты вынуждены были взорвать часть боевых машин. Местные старожилы утверждают, что несколько танков отступающие солдаты утопили в Бездонном.