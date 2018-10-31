Российские земли объявили самыми дикими в мире

Россия возглавляет мировой рейтинг стран по площади территорий и акваторий, не затронутых деятельностью человека — эта площадь превышает 15 миллионов квадратных километров. Статья с обзорными данными о состоянии дикой природы в мире опубликована в журнале Nature, кратко об исследовании сообщает N+1 .



Изображение: Tanmatra / Flickr.com / wikipedia.org

Авторы статьи подчеркивают, что еще 100 лет назад лишь 15 процентов поверхности Земли были задействованы в сельском хозяйстве, а сегодня 77 процентов суши (за исключением Антарктики) и 87 процентов Мирового океана уже затронуты деятельностью человека. Дикая природа в виде первичных лесов и других экосистем важна для смягчения последствий изменения климата, борьбы с сокращением биоразнообразия и другими экологическими проблемами Земли.

Джеймс Уотсон (James E. M. Watson) из Квинслендского университета и экологической организации Wildlife Conservation Society и его коллеги в своей статье оценили площадь нетронутых территорий в различных странах. В 2016 году такую работу они проделали для суши, а несколькими месяцами ранее — для Мирового океана .

По их оценкам, дикая природа занимает около 8 миллионов километров российской территории и еще примерно такую же площадь российских морей. Следующие в рейтинге страны — Канада, Австралия, США и Бразилия, в совокупности на первую пятерку приходится более 70 процентов площади всех нетронутых экосистем за исключением Антарктики и международных вод. Беларуси в топе рейтинга нет.

Нетронутые экосистемы, с точки зрения ученых, выступают в том числе естественными банками генетической информации и «резервациями», куда уходят виды растений и животных с территорий и акваторий, где сильно влияние человека. Такие экосистемы быстрее восстанавливаются и лучше переживают последствия изменения климата: авторы статьи приводят пример карибских коралловых рифов, для которых низкая антропогенная нагрузка сильно облегчает восстановление после обесцвечивания. Кроме того, нетронутые леса, болота и океанические поля морских трав — важные резервуары углерода, задерживающие его от попадания в атмосферу в виде углекислого газа. Дикие территории и акватории также влияют на региональный климат и могут служить своеобразными защитными буферами от экстремальных погодных явлений (как, например, леса для речных и дождевых наводнений или коралловые рифы для цунами).

Авторы статьи подчеркивают, что пока сохранение нетронутых площадей не закреплено в качестве цели ни в одном международном соглашении, но «если мы хотим предотвратить их полное исчезновение, это должно измениться». Только такие наднациональные системы регулирования помогут эффективно защитить эти уязвимые районы, считают ученые.