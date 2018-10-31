|
В Москве оторвавшееся от КамАЗа колесо на скорости 70 км/ч проехало полкилометра и убило женщину
В Москве на улице Автозаводской отлетевшее от грузовика колесо убило женщину. Инцидент произошел в ночь на 1 ноября. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал
Колесо от КамАЗа врезалось в 54-летнюю женщину в тот момент, когда она собиралась открыть дверь такси. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
По информации газеты
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в ночь на 1 ноября. Видео происшествия опубликовал на Telegram-канал Mash.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)