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В Москве оторвавшееся от КамАЗа колесо на скорости 70 км/ч проехало полкилометра и убило женщину

01.11.2018 14:19 — Разное | Tut.by  
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В Москве на улице Автозаводской отлетевшее от грузовика колесо убило женщину. Инцидент произошел в ночь на 1 ноября. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

Колесо от КамАЗа врезалось в 54-летнюю женщину в тот момент, когда она собиралась открыть дверь такси. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По информации газеты «Московский комсомолец», через 5 секунд возле погибшей остановилась полицейская машина — оказывается, патрульные давно заметили оторвавшееся колесо, летящее со скоростью более 70 километров в час. Они преследовали «снаряд» на протяжении примерно 500 метров, до того как он врезался в женщину.

 
 
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Инцидент произошел в ночь на 1 ноября. Видео происшествия опубликовал на Telegram-канал Mash.
 
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