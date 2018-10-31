ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко предложил Молдове довести товарооборот до полумиллиарда долларов

01.11.2018 14:34 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко предложил Молдове довести товарооборот до полумиллиарда долларов

фото: president.gov.by

1 ноября президент провел встречу с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

По мнению Лукашенко, сторонам следовало бы определять несколько конкретных направлений сотрудничества или проектов и постепенно реализовывать их. "С Молдовой у нас сотрудничество давнее, идет по многим направлениям. У нас и товарооборот приличный уже. Но на полмиллиарда надо выходить однозначно, мы имеем такие возможности, и добавлять к традиционным направлениям нашего сотрудничества направления, которые отсутствуют", - считает Лукашенко.

Президент полагает, что недавнее открытие авиасообщения между Минском и Кишиневом поспособствует развитию бизнеса и туризма.

"Мы нашли хорошие направления сотрудничества, не предъявляем никаких предварительных условий друг к другу. Мы воспринимаем Молдову такой, какая она есть, понимаем ваш выбор основных ориентиров. Вы понимаете нас, тоже не ставите никаких предварительных условий. В связи с этим у нас добрые отношения ", - констатировал президент.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 ноября президент провел встречу с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дубровенские ребята пополнили ряды защитников Отечества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика