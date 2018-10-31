Лукашенко предложил Молдове довести товарооборот до полумиллиарда долларов

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1 ноября президент провел встречу с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

По мнению Лукашенко, сторонам следовало бы определять несколько конкретных направлений сотрудничества или проектов и постепенно реализовывать их. "С Молдовой у нас сотрудничество давнее, идет по многим направлениям. У нас и товарооборот приличный уже. Но на полмиллиарда надо выходить однозначно, мы имеем такие возможности, и добавлять к традиционным направлениям нашего сотрудничества направления, которые отсутствуют", - считает Лукашенко.

Президент полагает, что недавнее открытие авиасообщения между Минском и Кишиневом поспособствует развитию бизнеса и туризма.

"Мы нашли хорошие направления сотрудничества, не предъявляем никаких предварительных условий друг к другу. Мы воспринимаем Молдову такой, какая она есть, понимаем ваш выбор основных ориентиров. Вы понимаете нас, тоже не ставите никаких предварительных условий. В связи с этим у нас добрые отношения ", - констатировал президент.