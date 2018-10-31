В Минске пройдет практический семинар «Разработка рекламной кампании»

20-21 ноября в Минске пройдет двухдневный практический семинар-воркшоп «Разработка рекламной кампании» от Владилена Ситникова.

Генеральный информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

20-21 ноября в Минске пройдет двухдневный практический семинар-воркшоп « Разработка рекламной кампании » от одного из ведущих экспертов российской индустрии маркетинга и коммуникаций, создателя сотен успешных кампаний для известных брендов, спикера крупнейших профессиональных форумов СНГ и Европы, многократного обладателя престижных международных наград Владилена Ситникова, CCO Possible Group Russia (ТОП-10 Рейтинга креативности АКАР и №1 Рейтинга Тэглайн).

Время диктует изменения на рынке, в медиапространстве, моделях коммуникации брендов с потребителем. Однако есть базовые вещи, без понимания сути и последовательности которых невозможно уверенно двигаться вперед, успешно адаптируясь к запросам рынка. В ходе воркшопа Влад аргументированно и системно расскажет, как сделать бренд ярче и заметнее, а именно как создать и реализовать эффективную коммуникационную кампанию в условиях глобальной digitalизации.

Участие в воркшопе – это возможность фактически спланировать рекламную кампанию вашего продукта/бренда в ходе двух дней интенсива и получить четкий и систематизированный гайд по каждому из этапов разработки:

1. Постановка задач рекламной кампании.

2. Определение условий реализации кампании: что сделать, чтобы сообщение было донесено до потребителя.

3. Поиск идеи кампании. Аttention funnel. Как выглядит идеальная идея?

4. Реализация коммуникационной стратегии. Конкретные тактические решения по каналам Paid, Owned, Earned. Communication circle. Типы активаций.

5. Оценка эффективности кампании.

Участие в воркшопе будет полезно всем, кто занимается коммуникациями и маркетингом. Кто интересуется главной задачей рекламы – как сделать так, чтобы люди узнали о твоем продукте. Участники с базовым бэкграундом знаний получают «методичку», закрывающую основные индустриальные вопросы, профессионалы – возможность структурировать свой текущий багаж знаний.

Чтобы принять участие в воркшопе, заполните бланк-заявку и отправьте ее по эл.почте info@adfest.by или зарегистрируйте онлайн на http://association.by/workshopseries .

Стоимость аккредитации на семинар и систему скидок можно узнать на сайте организатора - association.by .