|
В Слуцке собирают деньги на лечение нейробластомы 2-летнего мальчика
01.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Случчане борются за жизнь страдающего нейробластомой Рокашевича Даниила, которому через месяц исполнится два года. Семья проживает в деревне Целевичи Слуцкого района.
Как рассказала сестра Даниила Наталья Лисок, он рос веселым и активным малышом. Но примерно в полтора года стали происходить неожиданные перемены.
— Он стал менее активным, капризным, постоянно сидел на руках у мамы. Всё реже сам передвигался, а, когда ходил, видно было, что это ему очень тяжело даётся. После ходьбы постоянно жаловался на боль в ногах.
По результатам первичного осмотра ничего подозрительного не было выявлено, только анализы показали, что в организме что-то не так. Их госпитализировали по месту жительства. Было проведено дообследование и обнаружено образование в забрюшной области по данным УЗИ и ОБП.
Наконец, в Центре детской онкологии, гематологии и иммунологии мальчику поставили тяжёлый диагноз: низкодифференцированная нейробластома забрюшинного пространства с билибарным поражением печени, костей лицевого и мозгового черепа, тела правой лопатки, правой ключицы, грудины и косного мозга 4 степени.
Но на этом все не закончилось, Даниилу было сделано переливание крови. При этих процедурах у мальчика произошла остановка дыхания, после которых были проведены реанимационные мероприятия.
— Мама сидела всё это время под дверями реанимации и молилась. Никаких мыслей не было, кроме того, чтобы выдержал, чтобы выжил. И вот когда все результаты были получены, начался первый блок химиотерапии. После этого ребёнка направили в Москву, в Центр Детской Гематологии, Онкологии и Иммунологии им. Дмитрия Рогачёва на исследования I- MIBG, — рассказывает Наталья Лисок.
Благодаря благотворительному фонду "Шанс" это исследования состоялось, так как исследования дорогостоящие, и в такие сжатые сроки наша семья при всем желание не смогла бы собрать эти средства.
Затем они с мамой вернулись для дальнейшего прохождения ПХТ (блоки химиотерапии), после окончания третьего курса "химии" будет проведена процедура по забору стволовых клеток, которые в дальнейшем будут подсаживаться во время седьмой высокочувствительной ПХТ.
Семья планирует ещё одну поездку в Москву на исследования I-MIBG для того, что бы понять, что за все пройденные блоки произошло с опухолью.
На данный момент требуются препараты российского производства: Урсафальк суспензии, так как таблетки вызывают рвотный рефлекс, и Бисептол суспензия.
Реквизиты для оказания помощи
Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 615 - г.Слуцк ул.Чехова, 22; УНП 600286255; МФО AKBBBY21633. На имя Беловой Валентины Николаевны для лечения сына Рокашевич Даниила Дмитриевича
Осуществить благотворительный платеж можно как в учреждениях банка, так и посредством услуги «Произвольный платеж (платеж по реквизитам)» в инфокиосках, Интернет-банкинге и М-банкинге.
Группа Вконтакте:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Случчане борются за жизнь страдающего нейробластомой Рокашевича Даниила, которому через месяц исполнится два года. Семья проживает в деревне Целевичи Слуцкого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)