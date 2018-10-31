В Слуцке собирают деньги на лечение нейробластомы 2-летнего мальчика





Случчане борются за жизнь страдающего нейробластомой Рокашевича Даниила, которому через месяц исполнится два года. Семья проживает в деревне Целевичи Слуцкого района.

Как рассказала сестра Даниила Наталья Лисок, он рос веселым и активным малышом. Но примерно в полтора года стали происходить неожиданные перемены.

— Он стал менее активным, капризным, постоянно сидел на руках у мамы. Всё реже сам передвигался, а, когда ходил, видно было, что это ему очень тяжело даётся. После ходьбы постоянно жаловался на боль в ногах.

По результатам первичного осмотра ничего подозрительного не было выявлено, только анализы показали, что в организме что-то не так. Их госпитализировали по месту жительства. Было проведено дообследование и обнаружено образование в забрюшной области по данным УЗИ и ОБП.

Наконец, в Центре детской онкологии, гематологии и иммунологии мальчику поставили тяжёлый диагноз: низкодифференцированная нейробластома забрюшинного пространства с билибарным поражением печени, костей лицевого и мозгового черепа, тела правой лопатки, правой ключицы, грудины и косного мозга 4 степени.

Но на этом все не закончилось, Даниилу было сделано переливание крови. При этих процедурах у мальчика произошла остановка дыхания, после которых были проведены реанимационные мероприятия.

— Мама сидела всё это время под дверями реанимации и молилась. Никаких мыслей не было, кроме того, чтобы выдержал, чтобы выжил. И вот когда все результаты были получены, начался первый блок химиотерапии. После этого ребёнка направили в Москву, в Центр Детской Гематологии, Онкологии и Иммунологии им. Дмитрия Рогачёва на исследования I- MIBG, — рассказывает Наталья Лисок.

Благодаря благотворительному фонду "Шанс" это исследования состоялось, так как исследования дорогостоящие, и в такие сжатые сроки наша семья при всем желание не смогла бы собрать эти средства.

Затем они с мамой вернулись для дальнейшего прохождения ПХТ (блоки химиотерапии), после окончания третьего курса "химии" будет проведена процедура по забору стволовых клеток, которые в дальнейшем будут подсаживаться во время седьмой высокочувствительной ПХТ.

Семья планирует ещё одну поездку в Москву на исследования I-MIBG для того, что бы понять, что за все пройденные блоки произошло с опухолью.

На данный момент требуются препараты российского производства: Урсафальк суспензии, так как таблетки вызывают рвотный рефлекс, и Бисептол суспензия.

К сожалению, эти препараты очень тяжело найти у нас в Беларуси, и цена у них значительно отличается от российских цен. Лечение предстоит долгим и тяжелым. Но мы готовы бороться за нашего мальчика, за его счастливое детство. Наша семья очень надеяться на помощь всех неравнодушных людей. Мы будем рады любой помощи! Спасибо тем, кто не остался равнодушным к беде нашего мальчика!

Реквизиты для оказания помощи

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 615 - г.Слуцк ул.Чехова, 22; УНП 600286255; МФО AKBBBY21633. На имя Беловой Валентины Николаевны для лечения сына Рокашевич Даниила Дмитриевича

белорусские рубли - транзитный счёт BY25AKBB38193821063396600000 на благотворительный счёт BY68AKBB31340000107096620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

евро - транзитный счёт BY05AKBB38193821000036600000 на благотворительный счёт BY38AKBB31340000107116620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

российские рубли - транзитный счёт BY05AKBB38193821000036600000 на благотворительный счёт BY23AKBB31340000107126620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

доллары США - транзитный счёт BY05AKBB38193821000036600000 на благотворительный счёт BY53AKBB31340000107106620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

Осуществить благотворительный платеж можно как в учреждениях банка, так и посредством услуги «Произвольный платеж (платеж по реквизитам)» в инфокиосках, Интернет-банкинге и М-банкинге.

Группа Вконтакте: https://vk.com/vivevalegue



Slutsk-Gorod.by