﻿ В Слуцке собирают деньги на лечение нейробластомы 2-летнего мальчика. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцке собирают деньги на лечение нейробластомы 2-летнего мальчика

01.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

В Слуцке собирают деньги на лечение нейробластомы 2-летнего мальчика

Случчане борются за жизнь страдающего нейробластомой Рокашевича Даниила, которому через месяц исполнится два года. Семья проживает в деревне Целевичи Слуцкого района. 

Как рассказала сестра Даниила Наталья Лисок, он рос веселым и активным малышом. Но примерно в полтора года стали происходить неожиданные перемены. 

—  Он стал менее активным, капризным, постоянно сидел на руках у мамы. Всё реже сам передвигался, а, когда ходил, видно было, что это ему очень тяжело даётся. После ходьбы постоянно жаловался на боль в ногах. 

По результатам первичного осмотра ничего подозрительного не было выявлено, только анализы показали, что в организме что-то не так. Их госпитализировали по месту жительства. Было проведено дообследование и обнаружено образование в забрюшной области по данным УЗИ и ОБП.

Наконец, в Центре детской онкологии, гематологии и иммунологии мальчику поставили тяжёлый диагноз: низкодифференцированная нейробластома забрюшинного пространства с билибарным поражением печени, костей лицевого и мозгового черепа, тела правой лопатки, правой ключицы, грудины и косного мозга 4 степени. 

Но на этом все не закончилось, Даниилу было сделано переливание крови. При этих процедурах у мальчика произошла остановка дыхания, после которых были проведены реанимационные мероприятия.

— Мама сидела всё это время под дверями реанимации и молилась. Никаких мыслей не было, кроме того, чтобы выдержал, чтобы выжил. И вот когда все результаты были получены, начался первый блок химиотерапии. После этого ребёнка направили в Москву, в Центр Детской Гематологии, Онкологии и Иммунологии им. Дмитрия Рогачёва на исследования I- MIBG, — рассказывает Наталья Лисок.

Благодаря благотворительному фонду "Шанс" это исследования состоялось, так как исследования дорогостоящие, и в такие сжатые сроки наша семья при всем желание не смогла бы собрать эти средства.

Затем они с мамой вернулись для дальнейшего прохождения ПХТ (блоки химиотерапии), после окончания третьего курса "химии" будет проведена процедура по забору стволовых клеток, которые в дальнейшем будут подсаживаться во время седьмой высокочувствительной ПХТ.

Семья планирует ещё одну поездку в Москву на исследования I-MIBG для того, что бы понять, что за все пройденные блоки произошло с опухолью.

На данный момент требуются препараты российского производства: Урсафальк суспензии, так как таблетки вызывают рвотный рефлекс, и Бисептол суспензия.

К сожалению, эти препараты очень тяжело найти у нас в Беларуси, и цена у них значительно отличается от российских цен. Лечение предстоит долгим и тяжелым. Но мы готовы бороться за нашего мальчика, за его счастливое детство. Наша семья очень надеяться на помощь всех неравнодушных людей. Мы будем рады любой помощи! Спасибо тем, кто не остался равнодушным к беде нашего мальчика!

Реквизиты для оказания помощи

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 615 - г.Слуцк ул.Чехова, 22; УНП 600286255; МФО AKBBBY21633. На имя Беловой Валентины Николаевны для лечения сына Рокашевич Даниила Дмитриевича

  • белорусские рубли - транзитный счёт BY25AKBB38193821063396600000 на благотворительный счёт BY68AKBB31340000107096620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный
  • евро - транзитный счёт BY05AKBB38193821000036600000 на благотворительный счёт BY38AKBB31340000107116620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный
  • российские рубли - транзитный счёт BY05AKBB38193821000036600000 на благотворительный счёт BY23AKBB31340000107126620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный
  • доллары США - транзитный счёт BY05AKBB38193821000036600000 на благотворительный счёт BY53AKBB31340000107106620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

Осуществить благотворительный платеж можно как в учреждениях банка, так и посредством услуги «Произвольный платеж (платеж по реквизитам)» в инфокиосках, Интернет-банкинге и М-банкинге.

Группа Вконтакте: https://vk.com/vivevalegue 


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Случчане борются за жизнь страдающего нейробластомой Рокашевича Даниила, которому через месяц исполнится два года. Семья проживает в деревне Целевичи Слуцкого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смолевичане среди призеров конкурса «Мастер Минской области – 2018»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика