На страже правопорядка: внедорожник Jeep Grand Cherokee защитился от пуль

Автомобильный парк антитеррористического подразделения итальянских карабинеров пополнился бронированной версией Jeep Grand Cherokee. Всего стражам порядка до конца текущего года передадут 19 единиц специально подготовленных внедорожников.





В такой «униформе» Grand Cherokee получил традиционную для техники карабинеров темно-синюю окраску кузова с красными полосками и окрашенной в белый цвет крышей. Разумеется, присутствуют и привычные для полицейских машин сирены и проблесковые маячки на крыше и радиаторной решетке. В салоне имеются радиостанция, крепления для оружия, а также отсеки в багажнике для хранения необходимой амуниции.





Об уровне защиты Grand Cherokee для карабинеров производитель ничего не сообщает, известно лишь, что кузов и стекла машины способны противостоять легкому стрелковому оружию. Специальные шины позволяют продолжать движение после прокола, тормоза и подвеску усилили.





В движение служебный внедорожник приводит трехлитровый турбодизель V6 мощностью 190 лошадиных сил, сблокированный с 8-ступенчатым «автоматом». Первую партию из бронированных Grand Cherokee получили правоохранители в Риме.