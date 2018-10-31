ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На страже правопорядка: внедорожник Jeep Grand Cherokee защитился от пуль

01.11.2018 14:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Автомобильный парк антитеррористического подразделения итальянских карабинеров пополнился бронированной версией Jeep Grand Cherokee. Всего стражам порядка до конца текущего года передадут 19 единиц специально подготовленных внедорожников.


В такой «униформе» Grand Cherokee получил традиционную для техники карабинеров темно-синюю окраску кузова с красными полосками и окрашенной в белый цвет крышей. Разумеется, присутствуют и привычные для полицейских машин сирены и проблесковые маячки на крыше и радиаторной решетке. В салоне имеются радиостанция, крепления для оружия, а также отсеки в багажнике для хранения необходимой амуниции.


Об уровне защиты Grand Cherokee для карабинеров производитель ничего не сообщает, известно лишь, что кузов и стекла машины способны противостоять легкому стрелковому оружию. Специальные шины позволяют продолжать движение после прокола, тормоза и подвеску усилили.


В движение служебный внедорожник приводит трехлитровый турбодизель V6 мощностью 190 лошадиных сил, сблокированный с 8-ступенчатым «автоматом». Первую партию из бронированных Grand Cherokee получили правоохранители в Риме.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобильный парк антитеррористического подразделения итальянских карабинеров пополнился бронированной версией Jeep Grand Cherokee
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь готова к расширению совместных с Сербией проектов в экономике, культуре и спорте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика