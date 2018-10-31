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Mercedes выпустит детские коляски

01.11.2018 14:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Mercedes выпустит детские коляски
Фото из открытых источников

Об этом сообщает Mannheimer Morgen.

Mercedes выпустит детские коляски Можно ли хранить коляски и велосипеды в тамбуре подъезда или под лестницей?

Hartan утверждает, что новые модели будут отличаться своей эргономичностью и функциональностью. Шины Solight Ecco и диски схожи с AMG-моделями. Люлька сделана из влагонепроницаемого материала. Рама коляски выполнена из алюминия, за счет этого она будет легко и быстро складываться. Цвет рамы и расцветку люльки заказчик выбирает сам. Весит коляска 13 кг.

Как и автомобили Mercedes, коляски выпустят в нескольких вариантах. Все они будут украшены логотипом автомобильного бренда. Помимо этого Dessin Sport, которая считается AMG-версией, будет украшена на ручках и козырьке "спортивными полосками". В такой версии она будет только черного и серого цвета. В наличии - еще две расцветки: Dolce Vita бежевого цвета с песочным и коричневыми оттенками и Dessin Deep Sea, которая сочетает серый и блекло-голубой.

Читать полностью: http://www.belta.by/tech/view/mercedes-vypustit-detskie-koljaski-323973-2018/
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Знаменитая немецкая фирма Hartan, которая уже более 60 лет занимается производством детских колясок, выпустит совместную коллекцию с автомобильным брендом Mercedes.
 
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