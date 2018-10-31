До конца 2018 года инфляция сохранится ниже прогнозных значений

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Об этом шла речь 1 ноября на расширенном заседании Правления Национального банка Республики Беларусь , во время которого рассматривались итоги реализации денежно-кредитной политики за девять месяцев текущего года.

Годовой прирост потребительских цен в сентябре 2018 года составил 5,6 процента при целевом параметре не выше 6 процентов в декабре 2018 года.

Сдерживающее влияние на инфляционные процессы в Беларуси оказывала динамика денежного предложения. Одновременно она способствовала поддержанию деловой и инвестиционной активности посредством роста банковского кредитования соразмерно платежеспособному спросу со стороны юридических и физических лиц.

Произошедшее в III квартале 2018 года увеличение годовых темпов роста потребительских цен обусловлено влиянием внутренних конъюнктурных факторов, а также формированием внешнего инфляционного давления со стороны стран – основных торговых партнеров.