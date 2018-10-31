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До конца 2018 года инфляция сохранится ниже прогнозных значений

01.11.2018 14:48 — Разное | Myfin  
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До конца 2018 года инфляция сохранится ниже прогнозных значений
фото: Myfin.by

Об этом шла речь 1 ноября на расширенном заседании Правления Национального банка Республики Беларусь, во время которого рассматривались итоги реализации денежно-кредитной политики за девять месяцев текущего года.

Годовой прирост потребительских цен в сентябре 2018 года составил 5,6 процента при целевом параметре не выше 6 процентов в декабре 2018 года.

Сдерживающее влияние на инфляционные процессы в Беларуси оказывала динамика денежного предложения. Одновременно она способствовала поддержанию деловой и инвестиционной активности посредством роста банковского кредитования соразмерно платежеспособному спросу со стороны юридических и физических лиц.

Произошедшее в III квартале 2018 года увеличение годовых темпов роста потребительских цен обусловлено влиянием внутренних конъюнктурных факторов, а также формированием внешнего инфляционного давления со стороны стран – основных торговых партнеров.

 
 
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В январе сентябре 2018 года денежно-кредитная политика была направлена на поддержание макроэкономической сбалансированности и сдерживание инфляции.
 
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