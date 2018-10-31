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Всемирная Неделя Предпринимательства приглашает на бизнес-конференцию для подростков GURU Будущего

01.11.2018 14:38 — Разное | Myfin  
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Всемирная Неделя Предпринимательства приглашает на бизнес-конференцию для подростков GURU Будущего
#GEWBELARUS  #TeenGuru  #EpamBelarus

Среди спикеров конференции Guru Будущего - создатель 3D-принтера D3D Данила Елисеев, Валерия Яскевич, популярная блогерка и певица. О том, как подростку применить технологию блокчейна, расскажет Николай Корнилов - участник стартапов Beat-Buy, CreditChain, EventGuru, Голос Будущего,  выпускник Teen Guru Business Academy и Imaguru Blockchain School. Один из участников, Тимофей Голянтов, прошел юридическую процедуру эмансипации и является полноправным представителем своего онлайн-магазина. О том, какие профессии которые будут востребованы в ближайшем будущем, а какие исчезнут, расскажет Амина Идигова.

“Юный возраст - преимущество, а не помеха для современного бизнеса, - говорит Вероника Бейзарова, руководитель Академии TeenGuru, организатора конференции, -- И для начинающих бизнесменов важна среда, которая поможет развить все таланты. Ученикам и выпускникам Бизнес-Академии предпринимательства TeenGuru, которые выступят на конференции, от 14 лет, но они представляют серьезнейшие проекты с очевидным коммерческим потенциалом. Признание их успеха наравне с другими бизнесменами, на главной сцене БелЭкспо  - лучший пример и мотивация к действию для тысяч подростков нашей страны”.

“Быть партнером конференции Guru Будущего – большая честь для EPAM и возможность в очередной раз подчеркнуть наше понимание важности образования, - говорит Шамилька Самарасинха, руководитель программы корпоративной социальной ответственности EPAM, - Программа корпоративной социальной ответственности EPAM ориентирована на обучение сегодняшних детей и подростков вызовам завтрашнего дня. Предоставляя качественное образование, мы придаем большое значение сотрудничеству со школами, университетами, местным IT-сообществами”.

Всемирная Неделя Предпринимательства приглашает на бизнес-конференцию для подростков GURU Будущего

Бизнес-конференцию для подростков  GURU Будущего

Узнать о деловых прорывах и изобретениях юных белорусов, которые уже приносят им материальную прибыль, можно будет 14 ноября в БелЭкспо. Для взрослых вход по билетам, детям со взрослыми вход бесплатный. Начало мероприятия в 10-00. 

Партнерами конференции GURU Будущего стала компания EPAM. Организаторы - Академия TeenGURU, Imaguru Startup Hub.

Партнеры GEW BELARUS: Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития Республики Беларусь,  Министерство экономики Беларуси и Посольство Великобритании в Беларуси. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Республики Беларусь. Gold  Partner: Международная Финансовая корпорация (IFC), Silver Partner: Белагропромбанк, Bronze Partner: Profitrenta, Cloud Partner: beCloud.

 
 
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14 ноября в Минске, в Национальном выставочном центре БЕЛЭКСПО в рамках Форума Всемирной Недели предпринимательства в Беларуси (GEW Belarus) состоится деловая...
 
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