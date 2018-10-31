Песков не стал давать оценку инициативам Лукашенко по поводу контроля российско-украинской границы

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В среду Александр Лукашенко заявил о готовности Минска взять под контроль российско-украинскую границу и сопроводить проведение выборов в Донбассе. Сегодня представитель Кремля уточнил, что с Путиным этот вопрос не обсуждался.

Напомним, что п редложение прозвучало на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске 31 октября. Сегодня пресс-секретарь российского президента отказался формулировать отношение России к этим инициативам Лукашенко. По словам Дмитрия Пескова, вопрос о контроле границе ранее не обсуждался Путиным и Лукашенко, пишет ТАСС . "Опять же здесь нужно понять позицию руководства двух республик Донбасса, насколько они готовы к реализации подобной инициативы", - пояснил Песков. "Насколько я понимаю, эта инициатива не обсуждалась и собственно, какой-либо позиции со стороны заинтересованных стран мы не знаем", - уточнил он.

Примерно такой же комментарий Песков дал и по поводу предложения Лукашенко сопроводить выборы на Донбассе. "У территории Донбасса есть руководство. Это две республики, которые в первую очередь должны сами определить тот режим контроля, который они бы посчитали уместным и возможным. Это решение руководства этих двух республик", - сказал представитель Кремля.

Решение о проведении 11 ноября выборов в ДНР и ЛНР было принято через неделю после гибели в результате теракта лидера ДНР Александра Захарченко.

Напомним, что на недавней встрече Александра Лукашенко и Петра Порошенко президент Украины подчеркнул , что между ним и белорусским президентом "есть доверие" и напомнил о важности координации действий двух стране на внешней арене и в вопросах безопасности.