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Песков не стал давать оценку инициативам Лукашенко по поводу контроля российско-украинской границы
01.11.2018 15:00 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
В среду Александр Лукашенко заявил о готовности Минска взять под контроль российско-украинскую границу и сопроводить проведение выборов в Донбассе. Сегодня представитель Кремля уточнил, что с Путиным этот вопрос не обсуждался.
Напомним, что п
Примерно такой же комментарий Песков дал и по поводу предложения Лукашенко сопроводить выборы на Донбассе. "У территории Донбасса есть руководство. Это две республики, которые в первую очередь должны сами определить тот режим контроля, который они бы посчитали уместным и возможным. Это решение руководства этих двух республик", - сказал представитель Кремля.
Решение о проведении 11 ноября выборов в ДНР и ЛНР было принято через неделю после гибели в результате теракта лидера ДНР Александра Захарченко.
Напомним, что на недавней встрече Александра Лукашенко и Петра Порошенко президент Украины
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В среду Александр Лукашенко заявил о готовности Минска взять под контроль российско-украинскую границу и сопроводить проведение выборов в Донбассе. Сегодня...
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