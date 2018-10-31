Российскому рублю прогнозируют крупный обвал до конца года

В России в этом году частный сектор выплатит по внешнему долгу максимум за последние три года — 128 млрд долларов. Ноябрь и декабрь имеют все шансы оказаться рекордными по выплатам. Это может в очередной раз обвалить курс нацвалюты — до 70 российских рублей за доллар и 81 рубль за евро.



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Курс национальной валюты существенно зависит от необходимости обслуживания экспортерами своих внешних обязательств, отмечают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

Александр Егоров, валютный стратег ГК TeleTrade, уверен, что скупка банками и компаниями валюты на внутреннем рынке для последующего погашения внешнего долга — не самый сильный удар по рублю. «Гораздо больший риск для рубля представляют внешнеполитические события и ожидания их результатов. Это новый пакет санкций США и анонсированная встреча президентов России и США в ноябре», — говорит Егоров.

По его словам, исход этих двух событий и определит вектор валютного курса до конца года. Возможны два базовых сценария. Первый — «адские санкции» и «плохая встреча» Путина и Трампа в Париже и на саммите G20. «Результат — рубль падает. Курс доллара — около 80 руб.», — считает эксперт.

Второй сценарий — слабые санкции или их отсутствие и конструктивная встреча президентов США и РФ. «Тогда курс национальной валюты останется стабильным приблизительно на тех уровнях, где торгуется сейчас. Для доллара США это 65−66 руб., для евро — 74−75 руб», — прогнозирует Егоров.

На курс российской валюты до конца года будет влиять целый ряд как позитивных, так и негативных факторов, отмечает Андрей Перекальский, аналитик компании «ФинИст». И декабрьские выплаты частных компаний по внешнему долгу — только один из них.

Факторы, поддерживающие курс рубля: снижение темпов укрепления доллара США на международном валютном рынке, связанное, в первую очередь с фиксацией прибыли по ранее открытым длинным позициям и недавней коррекцией на американских фондовых площадках.

«На пользу рублю идет и временное прекращение покупки долларов США нашим ЦБ в интересах Минфина и некоторая стабилизация нефтяных котировок в последние дни», — говорит Перекальский.

Но, по его мнению, все факторы, способствовавшие восстановлению рубля в сентябре и октябре, носили (и носят) исключительно временный характер. И, более того, их действие уже практически исчерпалось.

Напротив, фундаментальные факторы, действующие против рубля, сохранились. Например, «адские санкции» со стороны США. «Их действие пересилит влияние временных факторов, работающих на рубль, уже в ближайшие дни», — резюмирует Перекальский.

Это же относится и к валютной паре евро-рубль. Наблюдаемая сейчас «сила» рубля вызвана исключительно кратковременными «сезонными» факторами и временной слабостью американской и единой европейской валют. «В конце текущего года можно ожидать курс доллара и евро к рублю в районе 72,5−73,8 и 80,6−81,8 соответственно», — прогнозирует Перекальский.

Главный удар по рублю уже произошел: в третьем квартале объем платежей по внешнему долгу оказался на 13 млрд выше, чем ожидалось, что и стало одной из основных причин снижения курса рубля, возражает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Он считает, что «весь возможный негатив по этой теме уже включен в стоимость, и для прогнозов по стоимости нацвалюты следует уделить гораздо большее внимание новым санкциям со стороны США и динамике нефтяного рынка».

Как отмечает Мащенко, сейчас валютная выручка экспортеров поддерживает равновесие и позволяет нивелировать негатив от вывода капитала из страны нерезидентами, ожидающими ввода очередного раунда санкций. Тем не менее, такие события, как рост буровой активности в США и готовность Саудовской Аравии нарастить добычу, в совокупности с потенциальными проблемами в экономике главного потребителя нефти — КНР — рискуют привести к излишку на сырьевом рынке, что может крайне негативно отразиться на стоимости топлива.

«В итоге курс нацвалюты вполне может снизиться до 70 рублей за доллар и 78 рублей за евро к новому году», — резюмирует эксперт.