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Командир, спасатель, спортсмен, семьянин − Александр Храмович

01.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Командир отделения ПАСЧ №2 п.г.т. Негорелое Дзержинского РОЧС старший прапорщик внутренней службы Храмович Александр Александрович. В органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям с 2007 года.

Как и всех работников, профессия спасателя Александра привлекала своей сложностью, индивидуальностью, и, конечно же, единой целью − помочь людям.

За время службы Александр зарекомендовал себя не только как отличный спасатель. Преданный своему делу, но и как большой спортсмен. Придя работать в пожарную часть №19 города Минска после окончания БГУФК, он начал заниматься гиревым спортом. На этот момент он уже был уже состоявшийся спортсмен в разных видах спорта, таких как бодибилдинг, пауэрлифтинг, самбо, дзюдо, греплинг. Ездил на различные соревнования, занимал призовые места, копил соревновательный опыт.

Тренировочный процесс длиться у Александра целый год, из года в год и каждый год разбит на предсоревновательные периоды в зависимости от периода может тренироваться и каждый день, а вот лето полностью отдыхает. Но отдых тоже старается проводить активно, т.е. футбол, волейбол, подтягивание на турнике, брусья, туризм т.е. то что приносит удовольствие.



После универа хотел связать жизнь и работу со спортом, а в МЧС попал, когда узнал, что требуются спортсмены, и решил попробовать совместить так сказать приятное с полезным. Александр уже 10 лет в структуре, о чем ни капли не жалеет.

В свободное от гирь время любит спасать людей. Их, конечно, ему не довелось спасать, но помогать людям справиться с какой-то не стандартной ситуацией созданной природными условиями или по своей вине – все же довелось.

У Александра есть свои поклонники, фанаты и фанатки – это его семья. Без этой фанзоны у него бы ничего не получилось, потому как с их стороны всегда чувствуется большое уважение к тому что делает Александр, а это 80% результата на любых соревнованиях.



Детям Александра очень нравится спорт, которым занимается их отец, но все – равно у каждого своего интереса: кто-то рисует, кто-то танцует, а кто просто независимый наблюдатель. Александр старается не навязывать свой интерес, а просто помогать им заниматься любимым делом.

Свое свободное время Александр старается проводить его со своей семьей: выезжать на природу, в гости к бабушкам.

Александр ставит перед собой очень много целей, но главной своей считает − правильно воспитать своих детей, привить уважение к старшим, стать для них авторитетом, а также быть самим человеком с большой буквы, верным товарищем и хорошим работником.



 
Теги: Минск
 
 
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Командир отделения ПАСЧ №2 п.г.т. Негорелое Дзержинского РОЧС старший прапорщик внутренней службы Храмович Александр Александрович. В органах и...
 
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