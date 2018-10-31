Минск – место для плодотворного диалога



С 30 октября по 1 ноября в Минске проходит встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. МКБ проводится в г. Мюнхене ежегодно, начиная с 1963 года. С 2006 года в ней участвует Республика Беларусь.

Наша страна впервые принимает у себя столь масштабный международный форум, участниками которого являются руководители европейских государств, видные политические деятели, представители международных организаций (НАТО, ОБСЕ), представители академического сообщества, эксперты по вопросам безопасности. Взаимоотношения по линии Восток – Запад, региональные конфликты, минский процесс, экономическая ситуация в Восточной Европе, энергетическая и транснациональная безопасность – основные вопросы, вынесенные для обсуждения.

Что думают о миссии Беларуси в установлении мира и укреплении безопасности в Европе свислочане?

Олег ЛИТОВКА, индивидуальный предприниматель:





– Участие в миротворческой деятельности является одной из значимых сфер внешней политики нашего государства. Это способствует повышению авторитета Беларуси на международной арене. Сегодня мы во многом являемся примером для других стран, считаемся эталоном демократичности, спокойствия, порядка и стабильности. Мне как гражданину всегда льстит то, что у европейских лидеров, впервые посещающих нашу страну, остаются о Беларуси крайне положительные отзывы.

Готовность Беларуси быть переговорной площадкой по вопросам безопасности в мире – это проявление благородства. Очень важно посадить конфликтующие стороны за стол переговоров, подойти к решению вопросов безопасности цивилизованно и дипломатично. У нас, славянских народов, готовность помогать, выручать, наверное, в крови. Мы не можем по-другому. Тем более когда речь идет о мире и безопасной жизни в братских странах-соседях.

Марина РУДОМИНА, первый секретарь РК ОО БРСМ:

– Мюнхенская конференция по безопасности является одним из наиболее представительных и авторитетных форумов в мире по вопросам политики безопасности. Тот факт, что наша страна стала площадкой для важной встречи, свидетельствует о том, что мировое сообщество воспринимает Беларусь как достаточно независимое место для политического диалога и признает ее серьезную роль в международных отношениях. Вопрос стабильности в Европе очень актуален сегодня. Мы, белорусы, во все времена слывшие миролюбивым народом, не можем остаться в стороне от этой проблемы. Хотим и стремимся жить в безопасном мире. Поэтому для нас как центра Европы важны спокойствие и порядок в других странах.

Наталья ТУРКО.