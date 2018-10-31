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Закрывается движение через ЖД переезд по улице Скрипникова
01.11.2018 15:41 — Разное | Виртуальный Брест
В связи с ремонтом железнодорожных путей 8 ноября с 9.00 до 12.00 11 ноября движение транспортных средств и самоходных машин через железнодорожный переездпо улице Скрипникова будет запрещено.
фото - Яндекс, 2011 год...
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В связи с ремонтом железнодорожных путей 8 ноября с 9.00 до 12.00 11 ноября движение транспортных средств и самоходных машин через железнодорожный переездпо улице...
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