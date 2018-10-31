Воркаут-площадка на Набережной готова принять любителей активного отдыха

В рамках празднования 998-го дня рождения города над Бугом и масштабной реконструкции Набережной Франциска Скорины в Бресте больше года назад в излюбленном месте отдыха и прогулок горожан появилась площадка, оборудованная уличными антивандальными тренажерами.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60249.php

Читать полностью в источнике с фото:





С инициативой обустройства спортивной зоны за брестским ЦУМом в 2016-ом году выступил Геннадий Борисюк, тогда занимавший пост заместителя председателя Брестского горисполкома. К сожалению, за несколько месяцев конструкции пришли в негодность и были демонтированы для доработки и ремонта. Сегодня на воркаут-площадке закончились монтажные работы и спортивная зона вновь готова принять любителей физкультуры и активного отдыха.