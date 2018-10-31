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Воркаут-площадка на Набережной готова принять любителей активного отдыха

01.11.2018 15:41 — Разное | Виртуальный Брест  
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В рамках празднования 998-го дня рождения города над Бугом и масштабной реконструкции Набережной Франциска Скорины в Бресте больше года назад в излюбленном месте отдыха и прогулок горожан появилась площадка, оборудованная уличными антивандальными тренажерами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60249.php

Воркаут-площадка на Набережной готова принять любителей активного отдыха

С инициативой обустройства спортивной зоны за брестским ЦУМом в 2016-ом году выступил Геннадий Борисюк, тогда занимавший пост заместителя председателя Брестского горисполкома. К сожалению, за несколько месяцев конструкции пришли в негодность и были демонтированы для доработки и ремонта. Сегодня на воркаут-площадке закончились монтажные работы и спортивная зона вновь готова принять любителей физкультуры и активного отдыха. 

 
Теги: Брест
 
 
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В рамках празднования 998-го дня рождения города над Бугом и масштабной реконструкции Набережной Франциска Скорины в Бресте больше года назад в излюбленном месте...
 
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