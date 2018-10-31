Как не попасть под суд за репост? Эксперты — о сроках и штрафах за соцсети

На прошлой неделе житель Могилева стал фигурантом уголовного дела из-за репоста во «Вконтакте». Незадолго до этого на гродненского музыканта составили протокол за репост экстремистских материалов. Иногда фигуранты таких дел не понимают, что за преступление они совершили.



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42.TUT.BY опросил экспертов и составил инструкцию о том, как вести себя в соцсетях, чтобы не нажить проблемы с законом.