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Как не попасть под суд за репост? Эксперты — о сроках и штрафах за соцсети

01.11.2018 15:41 — Разное | Виртуальный Брест  
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На прошлой неделе житель Могилева стал фигурантом уголовного дела из-за репоста во «Вконтакте». Незадолго до этого на гродненского музыканта составили протокол за репост экстремистских материалов. Иногда фигуранты таких дел не понимают, что за преступление они совершили.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60248.php

Как не попасть под суд за репост? Эксперты — о сроках и штрафах за соцсети

42.TUT.BY опросил экспертов и составил инструкцию о том, как вести себя в соцсетях, чтобы не нажить проблемы с законом.

 
Теги: Могилев
 
 
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На прошлой неделе житель Могилева стал фигурантом уголовного дела из-за репоста во «Вконтакте». Незадолго до этого на гродненского музыканта составили протокол...
 
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