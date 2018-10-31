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ГАИ переведена на усиленный вариант несения службы. Зачем?
01.11.2018 15:41 — Разное | Виртуальный Брест
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья людей, а также контроля за соблюдением всеми участниками дорожного движения
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья людей, а также контроля за соблюдением всеми участниками дорожного движения ПДД...
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