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В ГАИ рассказали, где в ноябре будут работать мобильные камеры фотофиксации

01.11.2018 15:17 — Разное | Tut.by  
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С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в ноябре 2018 года.

Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

 

Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на Партизанском проспекте, 75, и проспекте Независимости, 131/2. По четным числам камеры будут расположены на Партизанском проспекте, 147, и улице Кижеватова, 72/1. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще три камеры скорости будут установлены в районе 22-го, 32-го километров внешнего кольца и на 16-м километре внутреннего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.

 
 
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Мобильные датчики контроля скорости будут установлены на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП.
 
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