Смолевичане среди призеров конкурса «Мастер Минской области – 2018»

Конкурс профессионального мастерства «Мастер Минской области-2018» прошел на Минщине. Ему предшествовала большая кропотливая работа в течение всего года. Между собой соревновались работники различных организаций, представители различных профессий и отраслей. Областные отраслевые организации самостоятельно выбирали самые массовые и популярные профессии, по которым проводили конкурсы мастерства.





Сначала состязания прошли на местах в коллективах, затем состоялись областные соревнования. На этих этапах конкурса приняли участие более пятисот представителей разных профессий. Среди победителей представители различных профессий – швея, медицинская сестра, ветеринар, электромонтер, учитель, повар, шахтер, машинист башенного крана, работники культуры и др. В их числе и представители Смолевиччины, члены Смолевичской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Так, по итогам конкурса профессионального мастерства «Мастер Минской области – 2018» в номинации «Лучший руководитель детского творческого коллектива» Дипломом финалиста конкурса профессионального мастерства «Мастер Минской области – 2018» отмечена учитель ГУО «Смолевичская детская школа искусств», руководитель образцового ансамбля народной песни «Смолочки» Алена Дедовец. Дипломы призеров конкурса профессионального мастерства «Мастер Минской области – 2018» в номинации «Лучший руководитель детского творческого коллектива» получили руководитель образцовой студии бального современного танца «Шарм» Смолевичского городского Дома культуры Елена Мытько, занявшая 1-е место, директор ГУО «Смолевичская детская школа искусств», руководитель образцового духового оркестра Юрий Новинский, занявший 3-е место.

Награды призерам отраслевого этапа конкурса профессионального мастерства «Мастер Минской области – 2018» в номинации «Лучший руководитель детского творческого коллектива» вручали 19 октября в Минском государственном колледже искусств на мероприятии по случаю профессионального праздника – Дня работников культуры, во время которого также чествовали профсоюзный актив учреждений культуры Минска и Минской области.

Нужно отметить, что впервые конкурс профессионального мастерства «Мастер Минской области» прошел в 2013 году. Его победителями тогда стали двенадцать человек. Всего за шесть лет проведения мероприятия высокого звания удостоились сто четыре представителя разных профессий. По традиции, в конкурсе участвуют не только опытные работники, но и молодежь, которая старается заявить о себе и своих способностях.

Среди задач конкурса «Мастер Минской области» – повышение престижа и квалификации труда работников массовых профессий, пропаганда передового опыта, восстановление кадрового потенциала предприятий региона, а также привлечение молодежи в реальный сектор экономики. Организатором конкурса выступает Минское областное объединение профсоюзов.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.