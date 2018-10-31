Поражение в Городее

В минувшую субботу, 27 октября, в рамках 26-го тура чемпионата страны в высшей лиге ФК «Смолевичи» сыграли на выезде с «Городеей». Нашей команде предстоял «матч за 6 очков», однако со счетом 4:1 наши футболисты уступили противнику.

Судьи – С.Цинкевич (Осиповичи), В.Малютин, Е.Романов (оба – Могилев).

СМОЛЕВИЧИ: Абрамович – Сазонович (к), Каршакевич, Потапов, Каплиенко – Рожок – Русецкий (Васьков, 46), Скшинецкий (Краснов, 67), Бородин, Федянин (Чикида, 57) – Луцевич.

Запасные: Тимофеев, Потороча, Теслюк, Василекнок.

Предупреждение: Русецкий (39).

Предматчевый состав «Смолевичей» был идентичен тому, что выходил против «Ислочи» с одним лишь изменением: место Видича в центре обороны занял Потапов. Напоминаем, Алекса пропустил сегодняшнюю игру из-за перебора желтых карточек.

Первый тайм начался с полумоментов Луцевича и Рожка, в итоге давление переросло в гол – на 21-й минуте гости разыграли шикарный штрафной. Пас Каплиенко на Потапова, сброс мяча от Егора на Федянина – гол!

После успеха инициатива на поле перешла к хозяевам. Лидеры команды Дубайич и Лебедев смогли потянуть за собой команду и забить уже «в раздевалку». Ответным голом в первом тайме отметился Лебедев. На вторую половину игры на поле вышел Васьков вместо Русецкого – Артем только оправился от простуды и не стал рисковать здоровьем, играя полный матч.

Второй тайм для нашей команды стал провальным: центральная зона несколько раз откровенно «проседала», чем воспользовалась атака соперника. Как итог, хет-трик Дубайича установил окончательный счет – 4:1.

– Не сомневался, что матч будет непростым. «Городея» всегда славилась своим характером. Мы получили хороший урок, как играется поединок за шесть очков. У нас в физиологическом плане маловато мужиков было на поле, городейцы абсолютно по делу выиграли сегодняшний матч, – подвел итог провалу главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич.

После двадцати шести туров «Смолевичи» занимают 13 место с 21 очками. Ситуация затрудняется тем, что всего лишь три очка отделяют нас от зоны вылета.

Другие результаты 26-го тура:

«Ислочь» (Минский район) – «Минск» – 0:3

«Днепр» (Могилев) – «Слуцк» – 2:0

«Торпедо» (Минск) – Витебск – 0:1

«Неман» (Гродно) – «Луч» (Минск) – 0:0

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) – «Шахтер» (Солигорск) – 1:0

«Динамо» (Минск) – «Динамо» (Брест) – 1:1

«Гомель» – «БАТЭ» (Борисов) – 0:1

Уже 5 ноября «красно-синие» проведут очередной важнейший матч. На «Октябрьском» «Смолевичи» примут «Гомель».

Подготовила Лидия СУДНИКОВИЧ.



