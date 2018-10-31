Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что европейским элитам и бизнесу следует обратить более пристальное внимание на интенсификацию всех составляющих сотрудничества с Беларусью. Об этом он заявил на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Мы стремимся к тому, чтобы Евросоюз стал одной из опор внешней торговли Беларуси, сопоставимой с Россией и Евразийским экономическим союзом. Интенсивное кредитно-инвестиционное сотрудничество, содействие дальнейшей модернизации нашего промышленного и аграрного комплексов — вот то, что нам нужно для укрепления суверенитета и независимости», — заявил Глава государства.

Он отметил, что Беларусь обеспечивает надежный, бесперебойный транзит энергоносителей. Кроме того, через страну ежегодно переваливается более 100 млн т различных грузов. «И мы никогда не создавали проблем для западных партнеров, и не создадим их», — сказал Александр Лукашенко.

При этом он обратил внимание на наличие значительных барьеров в торговле с Евросоюзом.

Беларусь многое делает для Евросоюза в сфере безопасности, создан эффективный заслон на пути нелегальной миграции. «Даже мышь не проползет через наши границы к вам. А если бы еще порядочно к нам относились, то и муха бы не пролетела, — образно выразился Александр Лукашенко. — И это мы делаем за свой счет — защищаем вас от потока мигрантов». Президент добавил, что Беларусь также активно противодействует наркотрафику, криминалу, предотвращает перемещение через границу в том числе радиоактивных материалов.

«При этом мы не претендуем на членство в Евросоюзе и идем к европейцам не с протянутой рукой. Нам всегда есть что предложить партнерам», — добавил Глава государства.

БЕЛТА.