Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 26 октября 2018 года №79, сообщили корреспонденту БЕЛТА в министерстве.

БПМ в среднем на душу населения повышается на 0,3% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября нынешнего года (Br213,67).

Новый БПМ трудоспособного населения равняется Br237,21, пенсионеров — Br163,93, студентов — Br207,30, детей в возрасте до 3 лет — Br139,79, детей от 3 до 6 лет — Br191,09, детей от 6 до 18 лет — Br233,56.

В связи с изменением БПМ с 1 ноября увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста; госпособия на детей.

БЕЛТА.