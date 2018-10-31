В районе завершают уборку кукурузы

В организациях агропромышленного комплекса нашего района близится к завершению уборка кукурузы на зерно. Не секрет, что осень для тружеников села – период напряженный. Ведь, прежде всего, необходимо заготовить корма для скота на зимне-стойловый период.

Ранним утром мы отправились в Государственное предприятие «ЖодиноАгроПлемЭлита». Здесь аграрии также вышли на финишную прямую по завершению заготовки «царицы полей».

Главный агроном предприятия Алексей Алексеевич Скороход рассказывает, что кукуруза не только урожайная культура, она еще и обладает высокой обменной энергией.

Под нее в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» отведена большая площадь – 1630 гектаров. Это весьма внушительный объем для любого хозяйства. Но на предприятии не робеют и уверены, что даже прихоти «небесной канцелярии» не помешают в сроки завершить уборку. На корню остается площадь кукурузы на зерно в 10 гектаров.

Изначально в хозяйстве планировали на зерно кукурузу убирать с 500 гектаров, но культуре не хватило влажности. Поэтому на зерно в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» заготовят кукурузы с 350 га, а все остальное – на силос.

– Дело в том, что кукуруза, возделываемая на силос, для образования большого урожая зеленой массы требует много воды. Но по весне и летом влаги, к сожалению, не хватило. В связи с этим и первые всходы появились немного позже, чем обычно, – сетует главный агроном Алексей Алексеевич Скороход. – Но какие бы проблемы не возникали, надо работать с душой, выполнять четко все требования к технологиям посева культур, правильно возделывать почву, чтобы потом можно было гордиться результатами своего труда. Несмотря на капризы погоды, кормов на зиму в нашем хозяйстве заготовлено достаточно.





В текущем году кукуруза оказалась неплохой. Початки большие, крепкие, средняя урожайность составляет 250 ц/га на силос, и 95-96 ц/га – на зерно.

– Уборка кукурузы имеет свои особенности в зависимости от того, производится она на силос или на зерно. Различие состоит не только в используемой технике, но и в сроках заготовки. Скашивание кукурузы на силос – одна из распространенных методик получения корма для скота, – комментирует технологии заготовки Алексей Алексеевич. – Наиболее ценными питательными качествами и химическим составом отличается силос, полученный при уборке кукурузы на этапе восковой спелости зерен. Такой корм обеспечивает животных энергией и позитивно влияет на привес и молочную продуктивность. Однако в получении высококачественного корма большое значение имеют технология уборки кормовых культур, подготовка их к закладке, консервирование силосной массы, укрытие ее и хранение, наконец, правильное использование.

Силосование – биологический метод подготовки зеленых, сочных и других кормов с целью максимального сохранения в них питательных веществ и витаминов. В основе силосования лежит процесс молочнокислого брожения. По сравнению с другими способами, силосование в меньшей мере зависит от погодных условий.

Технологический процесс заготовки силоса из свежескошенных растений включает следующие операции: скашивание с измельчением и погрузкой, транспортирование и разгрузку, разравнивание, уплотнение и герметизацию силосной массы в траншеях.

Также здесь хранят и плющеное зерно. Оно хорошо усваивается животными и при этом хорошо хранится. Плющение позволяет улучшить вкусовые качества зерна и повысить питательную ценность углеводного и протеинового комплекса в нем.

В ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» в траншеи уже заложили больше 23 тысяч тонн силоса. Зерна убрали 3000 тонн (800 тонн положили в рукав, 1500 – хранят в сухом виде).

Собранный силос увозят поближе к фермам. Ямы в хозяйстве расположены поблизости ферм, чтобы не тратить лишние время и средства для его транспортировки с полей, а затем – для корма буренкам.

На заготовке силоса в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» заняты три кормоуборочных комбайна. За один рабочий проход они скашивают, измельчают массу и загружают ее в грузовые автомашины для дальнейшей транспортировки к месту хранения. А на уборке зерновой кукурузы заняты три зерноуборочных комбайна с кукурузной жаткой, позволяющие минимализировать потери урожая.

– Как известно, в нынешнем году все недополучили по зерновым, поэтому мы стремимся восполнить запасы за счет «царицы полей», – рассуждает Алексей Алексеевич.

К слову, работники хозяйства ответственно и с полной самоотдачей выполняют поставленные перед ними задачи. Они понимают, что от их усилий зависит то, с какими результатами хозяйство завершит осенне-полевые работы, будет ли обеспечен крупный рогатый скот необходимым количеством кормов на зимне-стойловый период, каким будет урожай озимых зерновых культур в следующем году и многое другое.

В продуктивном и дружном тандеме трудятся в Государственном предприятии «ЖодиноАгроПлемЭлита» старший комбайнер Руслан Владимирович Береснев и его помощник Сергей Сергеевич Метик.

Руслан Владимирович пришел в сельское хозяйство около десяти лет назад. За это время он и в армии прошел службу, после чего вернулся в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита».

За комбайном он уже три года. Механизатор отмечает, что его белорусский зерноуборочный комбайн «Полесье GS» не уступает своим зарубежным «коллегам» и не подводит механизатора.

– Мне нравится работа в сельском хозяйстве, – делится Руслан Владимирович. – Конечно, на семью иногда маловато времени, но я понимаю, что перед нами поставлена серьезная задача – в срок завершить уборку.

Отлично проявил себя и молодой специалист ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» – помощник комбайнера Сергей Сергеевич Метик.

Молодой человек пришел работать в хозяйство три месяца назад, после учебы в УО «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей». Сергей родом из Будагово, поэтому работать приходится в родных местах.

– Больших планов на будущее не строю, но о выборе не жалею, – делится Сергей. – Работа в сельском хозяйстве хоть и непростая, но интересная.

В обязанности помощника комбайнера входит выявление и устранение неисправностей в работе комбайна, помощь старшему комбайнеру.

– Я каждый день стараюсь учиться чему-то новому, запоминаю советы старших коллег и старательно выполняю поручения, – делится молодой аграрий.

Пока мы общаемся с механизаторами, начала работы дожидается и водитель «МАЗа», который задействован на отвозке кукурузы к месту хранения. Виктор Васильевич Шляхтицов пришел в сельское хозяйство около шести лет назад. Ему нравится работа с техникой, поэтому быть водителем для агрария – одно удовольствие. Ведь, когда занимаешься любимым делом, оно лучше спорится.

– На отвозке кукурузы я задействован первый год, – рассказывает Виктор Васильевич. – Раньше возил зерно, корма. Главное – с толком подходить к делу и не подвести коллег: работать качественно и оперативно.

Аграрии ждут, когда закончится утренний дождь, и они завершат поставленную перед ними задачу.

Параллельно в хозяйстве идет вспашка полей, вывозка на поля органики.

Как говорит главный агроном, чем больше работы будет сделано сейчас, тем проще будет весной.

Алексей Алексеевич Скороход уверен, что время – очень важный ресурс, и нужно пользоваться им грамотно.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото А.ВОЛОДЬКО.