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34-летняя гродненка родила и выбросила ребенка на мусор

01.11.2018 15:27 — Разное | Партизан  
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Тело новорожденного в Гродно на улице Гая возле мусорного контейнера ночью 9 октября обнаружила местная жительница. А теперь милиция разыскала и мать.

В Гродно задержали мать, которая оставила новорожденного ребенка на мусорной площадке. Такая информация сегодня была озвучена на брифинге о предварительных результатах установления обстоятельств смерти новорожденного, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.



"31 октября женщина задержана следователями по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления. В настоящее время с ее участием проводятся следственные действия, направленные на установление мотивов и целей поступка", - проинформировал Сергей Шершеневич.

Управлением Следственного комитета по Гродненской области было возбуждено уголовное дело по ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности). При расследовании, благодаря слаженной совместной работе следователей, сотрудников милиции и экспертов, и была установлена личность матери младенца. Этому предшествовал тщательный осмотр места происшествия, где были изъяты вещественные доказательства. 

"Допрашивались жители соседних улиц, работники торговых предприятий и другие люди. На возможную причастность к совершению преступления проверялись женщины, в том числе с соответствующим сроком беременности, - рассказал Сергей Шершеневич. - Специалистами управления Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области был установлен генотип новорожденного, что дало подробную информацию о генотипах его матери и отца".

Комплекс проделанной работы позволил оперативным сотрудникам милиции установить личность предполагаемой роженицы. Ею оказалась ранее не судимая 34-летняя жительница Гродно. Ее материнство подтвердилось по результатам проведения исследования ДНК. 

Эксперты продолжают проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти ребенка. Кроме того, будут проведены иные дактилоскопические, биологические и генетические исследования.

 
Теги: Гродно
 
 
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Тело новорожденного в Гродно на улице Гая возле мусорного контейнера ночью 9 октября обнаружила местная жительница. А теперь милиция разыскала и мать.
 
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