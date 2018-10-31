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Уральских спасателей отправили косить... снег
Сотрудников МЧС из российского Екатеринбурга 1 ноября отправили в село Новоалексеевское косить траву — находящуюся под снегом (!)
В ролике, опубликованном местным изданием E1, видно, что спасатели с косами и триммерами честно пытаются выполнить задание, хотя засохшая трава почти не видна из-под снега.
Источник E1 сообщил, что сотрудников МЧС отправили косить засыпанную снегом траву прямо перед приездом в Новоалексеевское начальства.
В ГУ МЧС по региону покос травы под снегом назвали «плановым мероприятием по уборке территории». Утверждается, что это никак не связано с приездом руководства.
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Сотрудников МЧС из российского Екатеринбурга 1 ноября отправили в село Новоалексеевское косить траву — находящуюся под снегом (!)
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