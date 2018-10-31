Уральских спасателей отправили косить... снег

В ролике, опубликованном местным изданием E1, видно, что спасатели с косами и триммерами честно пытаются выполнить задание, хотя засохшая трава почти не видна из-под снега.









Источник E1 сообщил, что сотрудников МЧС отправили косить засыпанную снегом траву прямо перед приездом в Новоалексеевское начальства.





В ГУ МЧС по региону покос травы под снегом назвали «плановым мероприятием по уборке территории». Утверждается, что это никак не связано с приездом руководства.